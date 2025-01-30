Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 30 січня 2025 року

Виробництво металу. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав на основі міді та цинку, що відрізняється золотистим або червонуватим відтінком. Цей матеріал відомий людству з давніх часів. Сьогодні він знаходить широке застосування в електротехніці, будівництві, виробництві біжутерії та багатьох інших галузях.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 30 січня.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

За деякими джерелами, латунь була вперше отримана римлянами на початку нашої ери. Вони використовували метод сплавлення міді з галмеєм — цинковою рудою. Цей метал застосовували для виготовлення прикрас та посуду. Згодом виробництво латуні поширилося на Середню Азію.

У Європі виробництво латуні почало відроджуватися за доби Відродження — у ХІV-XVII століттях. У цей період вона почала активно використовуватись у мистецтві, архітектурі, для виготовлення зброї та музичних інструментів.

Колір латуні визначається пропорціями міді та цинку у сплаві. Чим більше міді, тим жовтіший метал, а чим більше цинку, тим білішим він стає. Додавання інших металів може також змінювати колір латуні.

Латунь, як і інші метали, піддається окисленню. Внаслідок чого на її поверхні утворюється шар оксиду міді, від чого вона темнішає. Для відновлення блиску виробів можна використовувати різні засоби з кислотами, такі як сік лимонний або оцтова есенція.

Температура плавлення латуні залежить від її складу. Чим більше у сплаві цинку, тим нижча температура плавлення. Загалом температура плавлення цього матеріалу варіюється від 880 до 950 градусів.

Яка ситуація з металургією в Україні

З 2013 по 2024 рік видобуток коксівного вугілля в Україні знизився на 74%, а виробництво коксу — на 85%. Імпорт коксівного вугілля за цей же період скоротився на 89% через зменшення обсягів виробництва сталі, тоді як імпорт коксу повернувся до рівнів 2013 року.

До початку війни Україна входила до чотирьох країн світу, повністю забезпечених усіма необхідними матеріалами для виробництва сталі (вугілля, кокс, залізна руда, марганцева руда, феросплави). У 2013 році українські шахти видобули 23,7 млн ​​тонн коксівного вугілля. На територіях, які не контролюються Україною, залишилися такі підприємства, як "Краснодонвугілля", шахта ім. Ф. Засядька, "Макіїввугілля" та Шахтоуправління "Донбас", які в сукупності видобували 8,6 млн тонн коксівного вугілля.

Крім того, на цих територіях розташовувалися п'ять коксохімічних заводів, включаючи коксові батареї Алчевського металургійного комбінату, а також Авдіївський коксохімічний завод, один із найбільших у Європі. За оцінками, з 2014 до 2024 року Україна втратила близько 64% ​​своїх коксохімічних потужностей.

Частину заводів було зруйновано, а шахти затоплено, що унеможливлює оперативне відновлення виробництва навіть при поверненні контролю над цими територіями. Через що галузь зіткнулася із серйозними ризиками, пов'язаними із призупиненням видобутку на Шахтоуправлінні "Покровське", яке у 2024 році забезпечувало 66% українського ринку коксівного вугілля.

Ціни на латунь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 30 січня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 190 грн;

Вінницька область — від 140 до 180 грн;

Волинська область — від 140 до 180 грн;

Дніпропетровська область — від 150 до 185 грн;

Житомирська область — від 150 до 180 грн;

Закарпатська область — від 150 до 190 грн;

Запорізька область — від 145 до 190 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 175 грн;

Львівська область — від 140 до 185 грн;

Миколаївська область — від 160 до 180 грн;

Одеська область — від 170 до 190 грн;

Полтавська область — від 145 до 175 грн;

Рівненська область — від 145 до 180 грн;

Сумська область — від 180 до 195 грн

Тернопільська область — від 150 до 180 грн;

Харківська область — від 150 до 200 грн;

Хмельницька область — від 165 до 185 грн;

Черкаська область — від 150 до 170 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 150 до 175 грн.

Мідь — ще один вкрай важливий матеріал для людства. Вона цінується за свої унікальні властивості. В Україні щоденно оновлюються ціни на кольорові метали.

Крім того, українці можуть здати вироби із золота. У ломбардах пропонують гідну винагороду за такі предмети. Золото продовжує бути стабільним та надійним способом збереження капіталу.