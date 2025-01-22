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Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

22 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 22 січня 2025 року
Металургійний завод. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Металобрухт є важливим ресурсом, що підлягає переробці та повторному використанню. Це не тільки позитивно позначається екології, а й допомагає економити природні ресурси. Особливою популярністю на пунктах приймання користуються чорні метали. Такі матеріали, як залізо, сталь та чавун використовуються у різних сферах людської діяльності: будівництві, автомобілебудуванні, енергетиці, металургії та багатьох інших.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 22 січня 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Основними видами чорних металів є залізо, чавун та сталь. Залізо є основним матеріалом для виробництва безлічі предметів, включаючи сталеві конструкції, інструменти, автомобілі та інші вироби, що широко використовуються в повсякденному житті.

Чавун — сплав заліза з вуглецем, в якому вміст вуглецю перевищує 2%. Він відрізняється високою міцністю і жорсткістю, але має низьку пластичність і складність у зварюванні. Чавун застосовується для виготовлення таких виробів як котли, радіатори, водопровідні труби, а також деталі машин і механізмів.

Сталь, своєю чергою, є сплавом заліза з вуглецем, у якому частка вуглецю становить менше ніж 2%. У порівнянні з чавуном, вона має більшу пластичність і краще піддається зварюванню. Сталь використовують у виробництві автомобілів, літаків, суден, верстатів, інструментів та інших виробів.

Останні десятиліття витрати на виробництво сталі значно скоротилися. Наприклад, у Північній Америці вартість виготовлення сталі знизилася на 60% після Другої світової війни та ще на 34% — після 1972 року, що дозволило регіону стати одним із лідерів у світовому виробництві сталі.

Переробка сталі відіграє важливу роль в економії ресурсів та енергії. Переплавлення 1 тонни сталі дозволяє зберегти 1,5 тонни залізняку, 565 кг вугілля і 190 кг вапняку.

Яка ситуація з металургією в Україні

У 2024 році ринок довгого металопрокату в Україні продемонстрував помірне зростання імпорту, збільшившись на 12,1% порівняно з попереднім роком і досягнувши 171,9 тис. тонн. Про це повідомляє GMK Center.

Основна частина імпорту у 2024 році припала на куточки, фасонні та спеціальні профілі  — 76,69 тис. тонн, що на 47,9% більше, ніж роком раніше. Найбільшим постачальником такої продукції стала Туреччина — 57,88 тис. тонн (+25,8% р/р), за нею йдуть Польща з 11,98 тис. тонн (+9%) та Німеччина з 2,38 тис. тонн. тонн (+80,1%).

Крім того, було імпортовано 43,84 тис. тонн інших прутків та брусків з вуглецевої сталі без подальшої обробки. Це на 29,7% менше показника 2023 року. Основні поставки надійшли з Туреччини (35,99 тис. тонн, -20,7% р./р.), Болгарії (13,56 тис. тонн, -70,1% р./р.) та Китаю (0, 89 тис. тонн, +538,1%).

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Закарпатська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Запорізька область — від 4 грн до 8 грн;
  • Волинська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;
  • Одеська область — від 5 грн до 6 грн;
  • Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Сумська область — від 4 до 5,5 грн;
  • Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Харківська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Черкаська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Зверніть увагу, що в пунктах приймання металобрухту приймають не лише чорні метали, але й кольорові. Латунь значно дорожча за сталь або чавун, а вироби з цього металу можна знайти всюди.

Крім того, можна здавати вироби із золота. Ломбарди готові заплатити хороші гроші за золоті предмети.

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