Цены на алюминий и цветные металлы в феврале 2025 — обновленные тарифы, рыночные тенденции и прогнозы

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в переработку — это не только экологически ответственный шаг, но и выгодное решение. Переработка этого металла требует на 95% меньше энергии, чем производство нового. Кроме того, алюминий можно перерабатывать бесконечно без потери качества. Сдавая алюминий, вы не только помогаете сохранить природные ресурсы, но и можете получить дополнительный доход, особенно в условиях роста цен на этот металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 28 февраля 2025 года.

Читайте также:

Какая ситуация с металлургией в Украине

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) возобновил экспортные поставки проката после длительного перерыва. В рамках первой прокатной кампании 2025 года в прокатном цехе №2 было изготовлено 7,1 тыс. тонн продукции для украинских и европейских потребителей.

Производственный процесс длился две недели без выходных, начавшись 31 января. Изначально запуск кампании планировался на середину месяца, однако из-за задержки с поставками заготовки для экспортного проката график пришлось скорректировать. До этого предприятие не экспортировало продукцию из-за нерентабельности таких поставок, а европрофили выпускались только летом 2023 года для компании "Метинвест".

За время зимней кампании в прокатном цехе №2 выпустили около 5 тыс. тонн швеллеров для внутреннего рынка и 2 тыс. тонн — на экспорт. Впервые на стане "550" реализовали нарезку длинной заготовки на кратные длины, что ранее выполнялось в другом цехе. Для этого установили дополнительные стеллажи и привлекли специалистов ремонтных служб.

Кроме того, предприятие успешно освоило выпуск промышленных партий еврошвеллеров из литого квадрата. Это стало возможным благодаря переходу с катаной на литую заготовку, что позволило снизить себестоимость производства.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 28 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 85 грн;

Винницкая область — от 45 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 85 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 80 грн;

Львовская область — от 45 до 85 грн;

Николаевская область — от 45 до 80 грн;

Одесская область — от 45 до 85 грн;

Полтавская область — от 40 до 85 грн;

Ровенская область — от 40 до 80 грн;

Сумская область — от 40 до 80 грн;

Тернопольская область — от 50 до 90 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 80 грн;

Черкасская область — от 40 до 80 грн;

Черновицкая область — от 40 до 85 грн;

Черниговская область — от 50 до 80 грн.

В пунктах приема металлолома принимают не только алюминий. Самые большие деньги дают за медь. Причем ее стоимость постоянно увеличивается.

Латунь, которая является сплавом меди и цинка, также высоко ценится из-за своих уникальных свойств и широкого спектра применения. На украинском рынке вторичных металлов цены на латунь остаются стабильно высокими и также продолжают расти.