Как заработать на металлоломе в Украине в феврале 2025 года: актуальные цены, обзор рынка и выгодные условия

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка черных металлов является важнейшей частью современной промышленности. Она способствует рациональному использованию ресурсов и сокращению количества отходов. Сдача металлолома не только поддерживает экологию, но и может приносить значительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 26 февраля 2025 года.

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Украинские металлургические компании в январе 2025 года увеличили экспорт длинного стального проката на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 14,8% по сравнению с декабрем 2024 года, достигнув объема 49,91 тыс. тонн.

Наибольшая доля экспорта пришлась на прутки и бруски из углеродистой стали без дополнительной обработки, объем которых составил 18,35 тыс. тонн. Это на 168,6% больше в годовом выражении и на 80,7% — в месячном. Основным направлением поставок стала Молдова, куда было отправлено 11,73 тыс. тонн.

Также за рубеж было экспортировано 13,83 тыс. тонн горячекатаных прутков и брусков в бунтах, что на 1,2% меньше, чем в январе 2024 года, и на 22,3% ниже уровня декабря 2024 года. Основная часть этой продукции — 8,08 тыс. тонн — была отгружена в Румынию.

Кроме того, 12,55 тыс. тонн экспорта (-9,2% г./г; +14,2% м./м.) пришлось на проволоку из углеродистой стали, основным рынком сбыта которой стала Польша (4,72 тыс. тонн).

Доход украинских компаний от экспорта длинного проката в январе составил 35,19 млн долларов, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, но на 12,8% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Цены на чермет в Украине в феврале 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 26 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5,5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5 грн.

В пунктах приема вторсырья цены на цветные металлы обычно значительно превышают стоимость черных металлов. Цены на медь в Украине стабильно растут. К тому же лом этого металла стоит дороже всего.

Кроме цветных металлов, большой спрос сейчас также и на драгоценные металлы. В частности, цены на золото в ломбардах продолжают расти, что обусловлено влиянием экономических и геополитических факторов.