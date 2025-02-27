Ціни на мідь та кольорові метали у 2025 році — де найкраще здати брухт у лютому

Куди вигідно нести мідь — нові ціни на кольорові метали в Україні
За останній час ціни на мідь демонструють стійке зростання, що робить перероблення цього металу не лише екологічно важливим, а й фінансово привабливим видом діяльності. Високий попит на перероблену мідь забезпечує вигідні умови для здавання цього металу та є прибутковим для всіх учасників ринку.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 27 лютого.
Яка ситуація з металургією в Україні
У 2024 році середня зарплата на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України зросла на 14,4%, досягнувши 27,3 тис. грн. Цей показник зазвичай перевищує середній рівень оплати праці країни та промисловості загалом. За даними Держстату, середня зарплата в Україні за 2023 рік становила 17,4 тис. грн, а в промисловості — 18,4 тис. грн.
Рівень зарплат у ГМК на 37% вищий, ніж у середньому по країні. Металургійні компанії активно інвестують у безпеку та покращення умов праці, що робить галузь привабливою для фахівців.
У 2023 році декілька провідних підприємств галузі підвищили зарплати своїм співробітникам. Так, "Інтерпайп" з 1 березня збільшив оклади робітничих спеціальностей у середньому на 20%, а "Метінвест" з 1 травня підвищив зарплати виробничого персоналу на 5-20%, а найдефіцитнішим професіям — до 25%.
Крім того, "АрселорМіттал Кривий Ріг" у квітні 2024 року виплатив співробітникам 50% від середньомісячного заробітку за фактично відпрацьований час у 2023 році, а Ferrexpo надала разовий бонус у розмірі середньомісячної планової зарплати.
Ціни на мідь в Україні у лютому
Середні ціни на 1 кг міді станом на 27 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:
- Київська область — від 270 до 325 грн;
- Вінницька область — від 280 до 345 грн;
- Волинська область — від 280 до 350 грн;
- Дніпропетровська область — від 270 до 310 грн;
- Житомирська область — від 270 до 290 грн;
- Закарпатська область — від 280 до 330 грн;
- Запорізька область — від 270 до 330 грн;
- Івано-Франківська область — від 270 до 290 грн;
- Кіровоградська область — від 270 до 290 грн;
- Львівська область — від 270 до 300 грн;
- Миколаївська область — від 270 до 315 грн;
- Одеська область — від 270 до 320 грн;
- Полтавська область — від 270 до 290 грн;
- Рівненська область — від 270 до 290 грн;
- Сумська область — від 270 до 290 грн;
- Тернопільська область — від 270 до 290 грн;
- Харківська область — від 290 до 360 грн;
- Хмельницька область — від 270 до 320 грн;
- Черкаська область — від 270 до 315 грн;
- Чернівецька область — від 270 до 290 грн;
- Чернігівська область — від 280 до 310 грн.
У пунктах приймання брухту приймають не тільки мідь, а й інші кольорові метали. Наприклад, ціни на латунь трохи нижчі, але за цей сплав також можна отримати непогану винагороду.
Крім того, можна здавати вироби з чорного металу. За них платять менше, проте їх набагато легше знайти та зібрати.
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