Ціни на алюміній та кольорові метали у лютому 2025 — оновлені тарифи, ринкові тенденції та прогнози

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання алюмінію в переробку — це не лише екологічно відповідальний крок, а й вигідне рішення. Переробка цього металу вимагає на 95% менше енергії, ніж виробництво нового. Крім того, алюміній можна переробляти нескінченно без втрати якості. Здаючи алюміній, ви не тільки допомагаєте зберегти природні ресурси, а й можете отримати додатковий дохід, особливо в умовах зростання цін на цей метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 28 лютого 2025 року.

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Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) відновив експортне постачання прокату після тривалої перерви. У рамках першої прокатної кампанії 2025 року у прокатному цеху №2 було виготовлено 7,1 тис. тонн продукції для українських та європейських споживачів.

Виробничий процес тривав два тижні без вихідних, розпочавшись 31 січня. Спочатку запуск кампанії планувався на середину місяця, проте через затримку з постачанням заготовки для експортного прокату графік довелося скоригувати. До цього підприємство не експортувало продукцію через нерентабельність таких постачань, а європрофілі випускалися лише влітку 2023 року для компанії "Метінвест".

За час зимової кампанії у прокатному цеху №2 випустили близько 5 тис. тонн швелерів для внутрішнього ринку та 2 тис. тонн — на експорт. Вперше на стані "550" реалізували нарізку довгої заготівлі на кратні довжини, що раніше виконувалося в іншому цеху. Для цього встановили додаткові стелажі та залучили спеціалістів ремонтних служб.

Крім того, підприємство успішно освоїло випуск промислових партій єврошвелерів із литого квадрата. Це стало можливим завдяки переходу з катаною на литу заготівлю, що дозволило знизити собівартість виробництва.

Ціни на алюміній в Україні у лютому

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 28 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 85 грн;

Вінницька область — від 45 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 85 грн;

Житомирська область — від 40 до 80 грн;

Закарпатська область — від 50 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 95 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;

Львівська область — від 45 до 85 грн;

Миколаївська область — від 45 до 80 грн;

Одеська область — від 45 до 85 грн;

Полтавська область — від 40 до 85 грн;

Рівненська область — від 40 до 80 грн;

Сумська область — від 40 до 80 грн;

Тернопільська область — від 50 до 90 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 80 грн;

Черкаська область — від 40 до 80 грн;

Чернівецька область — від 40 до 85 грн;

Чернігівська область — від 50 до 80 грн.

У пунктах приймання металобрухту приймають не тільки алюміній. Найбільші гроші дають за мідь. До того ж її вартість постійно збільшується.

Латунь, яка є сплавом міді та цинку, також високо цінується через свої унікальні властивості та широкий спектр застосування. На українському ринку вторинних металів ціни на латунь залишаються стабільно високими й також продовжують зростати.