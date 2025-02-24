Вартість латуні у лютому 2025 року: актуальні тарифи, ринкові тренди та аналіз

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що широко використовується в сантехніці, декорі та промисловості. Перероблення латуні дозволяє не тільки зберегти цінні компоненти сплаву, а й уникнути утворення токсичних відходів. Складання латунних виробів на перероблення скорочує потребу у видобутку нових ресурсів, знижуючи навантаження на довкілля. Крім того, це допомагає заробити додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 24 лютого.

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Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Північний ГЗ), який входить до групи "Метінвест", у 2025 році інвестує понад 62,5 млн грн у модернізацію техніки гірничотранспортного цеху №1 (ГТЦ-1).

Зараз ГТЦ-1 працює на граничній потужності — 37-38 самоскидів за зміну, що відповідає довоєнним показникам. Основне завдання цеху — транспортування гірничої маси з кар'єру на приймальні колодязі дробильної фабрики, що забезпечує перевезення близько 1,5 млн кубометрів щомісяця.

Для підтримки стабільної роботи підприємство реалізує заходи щодо підвищення ефективності. Одним із пріоритетних напрямків є дослідження зносостійкості шин та збільшення їхнього терміну служби. Зараз самоскиди ГТЦ-1 оснащені шинами Michelin (ресурс — 84 тис. км) і Maxam (80 — тис. км), а у 2025 планується перехід на Bridgestone, що мають кращі характеристики.

Продовжити термін експлуатації шин до 95 тис. км дозволить суворий контроль тиску, який здійснюють механіки та водії. Крім того, підприємство відновлює практику ремонту шин самотужки, що не лише знизить витрати, а й збільшить їхній ресурс.

Одним із головних факторів, що впливають на зношування шин, є стан кар'єрних доріг, тому їх підтримка в належному стані залишається в центрі уваги. Також спільно із Першотравневим кар'єром ГТЦ-1 працює над скороченням витрат дизельного пального.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 24 лютого та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 165 до 190 грн;

Вінницька область — від 185 до 200 грн;

Волинська область — від 180 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 180 грн;

Житомирська область — від 160 до 180 грн;

Закарпатська область — від 180 до 195 грн;

Запорізька область — від 160 до 205 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 185 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 185 грн;

Львівська область — від 175 до 185 грн;

Миколаївська область — від 175 до 190 грн;

Одеська область — від 170 до 190 грн;

Полтавська область — від 175 до 185 грн;

Рівненська область — від 175 до 185 грн;

Сумська область — від 185 до 205 грн;

Тернопільська область — від 180 до 205 грн;

Харківська область — від 180 до 200 грн;

Хмельницька область — від 175 до 185 грн;

Черкаська область — від 175 до 185 грн;

Чернівецька область — від 170 до 190 грн;

Чернігівська область — від 175 до 190 грн.

У пунктах приймання брухту приймають не лише латунь, а й інші кольорові метали. Наприклад, алюміній, який коштує дешевше за латунь, але його здавання все одно залишається вигідним для тих, хто здає його на перероблення. Крім того, останнім часом на ринку спостерігається тенденція до зростання цін на кольорові метали.

Найбільш прибутковим серед кольорових металів є мідь. Її вартість в Україні постійно зростає, що робить здавання міді на перероблення особливо вигідним.