Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 4 февраля 2025 года

Производство металла. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это ценный цветной металл. Благодаря своим полезным свойствам латунь принимают по высокой цене при сдаче на переработку. Этот материал широко используется в различных сферах: от производства музыкальных инструментов и декоративных элементов до электротехники и систем водоснабжения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 4 февраля.

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Интересные факты о латуни

Благодаря золотистому блеску, латунь часто использовалась в древности для имитации золота. Например, римляне изготавливали из латуни монеты и украшения, которые внешне напоминали золотые. Латунь была популярным материалом для декоративных целей.



Хотя латунь менее подвержена окислению, чем чистая медь, при длительном воздействии влаги и воздуха она может покрываться патиной — зеленым налетом. Однако процесс окисления латуни происходит медленнее, чем у меди.

В XVII веке Исаак Ньютон использовал сплав латуни для создания зеркал в телескопах-рефлекторах. Латунь была выбрана из-за ее хорошо полируемой и сохраняющей форму способности. Благодаря этому она отлично подходила для изготовления точных оптических инструментов того времени.

Какова ситуация с металлургией в Украине

В 2024 году объем заготовки лома черных металлов в Украине увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки более 1,7 млн тонн. Поставки лома на металлургические предприятия за тот же период составили 1,34 млн тонн, что на 30% больше, чем годом ранее.

Об этом заявил президент ассоциации "УАВтормет" Владимир Бублей. По его прогнозам, в 2025 году объем выплавки стали в Украине составит 6,5-6,8 млн тонн. Ожидаются следующие показатели рынка металлолома к концу 2025 года:

заготовка лома — 1,45—1,65 млн тонн;

внутреннее потребление лома — 1,1—1,2 млн тонн;

экспорт лома — рост до 350 тыс. тонн.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 4 февраля и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 150 до 180 грн;

Винницкая область — от 145 до 180 грн;

Волынская область — от 145 до 180 грн;

Днепропетровская область — от 150 до 180 грн;

Житомирская область — от 140 до 180 грн;

Закарпатская область — от 150 до 185 грн;

Запорожская область — от 150 до 190 грн;

Ивано-Франковская область — от 145 до 180 грн;

Кировоградская область — от 140 до 175 грн;

Львовская область — от 140 до 185 грн;

Николаевская область — от 155 до 185 грн;

Одесская область — от 175 до 190 грн;

Полтавская область — от 140 до 180 грн;

Ровенская область — от 145 до 180 грн;

Сумская область — от 180 до 195 грн;

Тернопольская область — от 150 до 180 грн;

Харьковская область — от 150 до 200 грн;

Хмельницкая область — от 165 до 185 грн;

Черкасская область — от 150 до 180 грн;

Черновицкая область — от 150 до 180 грн;

Черниговская область — от 150 до 175 грн.

Черные металлы, такие как железо, чугун и сталь, являются одними из важнейших материалов в мире и широко используются практически во всех отраслях человеческой деятельности. Стоимость этих металлов в пунктах приема вторичного сырья может меняться практически ежедневно.

Изделия из золота также можно сдавать, но для этого надо обращаться в ломбарды. Золото считается надежным инструментом для инвестиций, а его стоимость продолжает стабильно расти.