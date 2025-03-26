Ощадбанк показал, какие будут тарифы с 1 апреля — детали

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" предупредили клиентов о тарифных изменениях с 1 апреля 2025 года. Финучреждение пересмотрело цены как для корпоративных счетов, так и персональных банковских карт, однако эксперты считают, что новая тарифная политика не имеет обоснования, учитывая прибыли в последние годы.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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Изменения в тарифах Ощадбанка с 1 апреля 2025 года

С апреля клиентам Ощадбанка придется платить новые размеры комиссий за ряд услуг. Речь идет о сервисе по смене PIN-кода, получении справок и денежных переводах.

Финучреждение ввело новые тарифы для корпоративных счетов. А именно:

услуга информирования об остатках на счете через NFC-модуль банкомата/контакт-центр составит 5 грн;

сервис предоставления справки об оборотах по счету — 150 грн;

услуга изменения PIN-кода через банкоматы, терминалы или контакт-центр — 15 грн;

сервис по розыску или подтверждению перевода по каждой операции, оспариваемой клиентом — 900 грн;

за безналичные переводы на другие карты банка через банкоматы и терминалы — 0,5% от суммы и дополнительно 3 грн.

В то же время, безналичные переводы в терминалах по произвольным реквизитам обойдутся в 1,0% от суммы, однако не менее 10 грн и не более 1 тыс. грн.



Для владельцев персональных карт Ощадбанка:

стоимость информирования об остатках средств через NFC-модуль банкомата составит 5 грн;

выдача наличных через терминал без использования карты (если карта еще не доставлена в банк) будет бесплатной.

Целесообразность повышения тарифов

Решение банка о новых тарифах с апреля 2025 года прокомментировала народный депутат, экс-глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Она отметила, что новая тарифная политика государственного финучреждения не имеет экономического обоснования, учитывая доходы в последние годы.

"Изменения в тарифах для клиентов неожиданные и непонятные, потому что за 2024 год прибыль Ощадбанка выросла втрое по сравнению с предыдущим годом и составила 14,83 млрд грн (в 2023 году — 4,75 млрд грн), это позволило Ощадбанку занять второе место в рейтинге самых прибыльных банков после Приватбанка. Да и за январь Ощадбанк не в "минусах": также на втором месте в рейтинге с прибылью после налогообложения в сумме 2,06 млрд грн", — пояснила она.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке решили пересмотреть ограничения на переводы. Теперь сумма, которая не потребует дополнительного подтверждения, выросла до 1 тыс. грн.

Также сообщали, что в Ощадбанке предусмотрена плата за услугу смс-банкинга. За соответствующий сервис придется отдать 120 грн за год, однако его можно отключить.