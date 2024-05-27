Тарифы на свет в Украине вырастут, а отключений станет больше летом

Ремонт энергосетей. Фото: Unsplash

В Украине после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года ограничения энергоснабжения для населения могут усилиться. Это связано с ремонтными компаниями и увеличением дефицита в энергосистеме.

Такой прогноз озвучил директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, пишет "РБК-Украина".

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Усиление отключений света летом

Как пишет издание, рост цен на электроэнергию позволит профинансировать ремонтные работы электростанций, обеспечив потребителей светом следующей зимой.

Поступления от новых тарифов также позволят сократить уровень долга на рынке и оздоровить финансовую ситуацию в энергокомпаниях. Восстановление мощностей не будет быстрое, однако с улучшением финансовых поступлений процесс ускорится.

В то же время после роста цен на электроэнергию летом сроки ограничений энергоснабжения могут существенно увеличиться. Причиной этого является необходимость осуществления ремонтных кампаний на фоне усиления дефицита в системе в летний период. Уже сейчас дефицит привел к графикам отключений, которые пока действуют не круглосуточно, а в основном в пиковые часы.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно велик уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", — спрогнозировал директор энергопрограмм "Центра Разумкова".

Какие регионы будут страдать от отключений больше всего

Ожидается, что ограничения больше всего коснутся жителей Киева. Сейчас определение лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в городе насчитывается много, и которые иногда работают на все регионы. Поэтому ограничения энергоснабжения в последние дни в столице усилились больше, чем в среднем по стране.

В связи с этим в Кабинете министров работают над тем, чтобы предложить справедливые графики для всех украинских регионов.

Новые цены на электричество с 1 июня

С 1 июня 2024 года власти установят новый тариф на электричество в зависимости от потребления. Относительно размера повышения — сейчас продолжаются дискуссии. Раздаются предложения о росте до 4 грн/кВт, или до 5,2 грн/кВт. В Центре Разумкова предполагают, что повышение будет незначительным — до 3,50 грн/кВт.

Окончательное решение по цене будет принято на этой неделе. Сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 грн/кВт-ч. Цену подняли почти год назад.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 июня 2024 года суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Известно, как может повыситься стоимость электрической энергии.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, нынешний тариф на электрическую энергию для населения, по меньшей мере, занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.