Тарифы на свет — сколько будут платить многодетные семьи и пенсионеры

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня текущего года повысился тариф на электроэнергию для большинства потребителей. В то же время меньшие суммы заплатят многодетные семьи и некоторые пенсионеры.

Об этом сообщает "Канал 24".

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По украинскому законодательству, некоторым категориям потребителей предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кто-то может платить на 50% меньше, а кто-то — 100%.

В частности, государственные льготы предусмотрены многодетным семьям. Такой семьей считается та, которая воспитывает не менее трех детей.

Как известно, с 1 июня правительство утвердило новый единый тариф на электрическую энергию. Цена выросла с 2,64 грн до 4,32 грн за киловатт. Теперь при употреблении семьей 250 — 300 киловатт ежемесячно нужно платить от 1,08 тыс. грн до почти 1,3 тыс. грн.

Многодетные семьи заплатят 50% от общей суммы в платежке за пользование коммунальными услугами, в которые входят, в частности, электроснабжение, газ, водоснабжение.

Однако, чтобы гарантировать такую скидку, нужно соответствовать определенным условиям. А именно:

в среднем общий доход такой семьи за месяц за предыдущие полгода в расчете на одного члена семьи не должен превышать размера дохода, дающего право на получение льгот. Речь идет о так называемой "налоговой социальной льготе", которая в 2024 году выросла до 4,24 тыс. грн.

Например, если доход матери, которая воспитывает троих детей, ежемесячно равняется 10 тыс. грн, а среднемесячный общий доход семьи за период, учитываемый для определения права за полгода, то на одного члена семьи будет составлять 2,5 тыс. грн. грн. То есть меньше лимита. В этом случае семья получит право на 50% уплаты платежки.

По правилам, льготы для многодетных назначают в год из месяца определение соответствующего права, но не больше, чем до последнего дня календарного года. Поэтому, если была подана заявка на льготы в июле, то помощь возможна до конца декабря.

Такие семьи должны быть зарегистрированы в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Это необходимо для того, чтобы получить льготы.

Сколько будут платить пенсионеры

Некоторых пенсионеров повышение тарифов не затронет вообще, ведь имеют право на 100% скидку на оплату услуг ЖКХ. Также могут иметь скидку на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа.

Только пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности, могут получить огромную скидку. Они предоставляются:

педагогическим работникам

медицинским и фармацевтическим работникам

специалистам по защите растений,

работникам музеев, библиотек,

работникам государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время члены семьи такого пенсионера-льготника не имеют права на льготу.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы платят за электрическую энергию вдвое меньше, чем в Европейском Союзе. Однако есть одна страна в еврозоне, где тариф ниже.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде рассказали об увеличении размера жилищных субсидий в неотапливаемый период. Там объяснили, что сумма вырастет из-за повышения тарифа на электроэнергию.