Жилищные субсидии на лето — что нужно знать о помощи

Деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, кому с мая 2025 года назначат жилищную субсидию на неотапливаемый сезон автоматически. Также назвали категории граждан, которым необходимо обратиться с заявлением повторно.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

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Особенности назначения летней субсидии

Как отметили в фонде, жилищную субсидию на лето большинству получателей назначат автоматически, если не произошло изменений в данных об имущественном состоянии и в составе домохозяйства.

Некоторым из субсидиантов необходимо повторно обратиться в ПФУ, подав снова заявление и декларацию о доходах.

Так, летняя субсидия будет назначена по личному обращению в случае:

аренды заявителем жилья, за которое платит коммунальные услуги;

в домохозяйстве есть внутренние переселенцы;

число фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше количества зарегистрированных;

есть желание получить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и печного бытового топлива;

субсидию на холодный сезон назначили в размере 0,0 грн.

Как гражданам подать заявление на субсидию

Субсидианты должны подать заявление и декларацию на назначение субсидии в органы Пенсионного фонда одним из следующих способов:

через почту или лично через любой из сервисных центров ПФУ;

через портал ПФУ, выбрав пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", через мобильное приложение ПФУ;

на портале Дія, выбрав пункт "Заявление на субсидию";

через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);

через исполнительные органы сельского, поселкового, горсовета.

"Важно! В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение", — добавили в ПФУ.

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, когда начислят субсидии, которые не поступили за предыдущие два месяца. Граждане также пожаловались на задержки льгот.

Также сообщалось, что в Украине планируют изменить подход в правилах назначения субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ. Речь идет о возможности по упрощенной подаче заявления.