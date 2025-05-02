Жилищные субсидии на лето — что нужно знать о помощи

Новые субсидии на лето — кто и как получит помощь от государства
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, кому с мая 2025 года назначат жилищную субсидию на неотапливаемый сезон автоматически. Также назвали категории граждан, которым необходимо обратиться с заявлением повторно.
Об этом говорится на официальном портале ПФУ.
Особенности назначения летней субсидии
Как отметили в фонде, жилищную субсидию на лето большинству получателей назначат автоматически, если не произошло изменений в данных об имущественном состоянии и в составе домохозяйства.
Некоторым из субсидиантов необходимо повторно обратиться в ПФУ, подав снова заявление и декларацию о доходах.
Так, летняя субсидия будет назначена по личному обращению в случае:
- аренды заявителем жилья, за которое платит коммунальные услуги;
- в домохозяйстве есть внутренние переселенцы;
- число фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше количества зарегистрированных;
- есть желание получить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и печного бытового топлива;
- субсидию на холодный сезон назначили в размере 0,0 грн.
Как гражданам подать заявление на субсидию
Субсидианты должны подать заявление и декларацию на назначение субсидии в органы Пенсионного фонда одним из следующих способов:
- через почту или лично через любой из сервисных центров ПФУ;
- через портал ПФУ, выбрав пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", через мобильное приложение ПФУ;
- на портале Дія, выбрав пункт "Заявление на субсидию";
- через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
- через исполнительные органы сельского, поселкового, горсовета.
"Важно! В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение", — добавили в ПФУ.
Напомним, ранее в ПФУ объяснили, когда начислят субсидии, которые не поступили за предыдущие два месяца. Граждане также пожаловались на задержки льгот.
Также сообщалось, что в Украине планируют изменить подход в правилах назначения субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ. Речь идет о возможности по упрощенной подаче заявления.
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