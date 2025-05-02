Житлові субсидії на літо — що потрібно знати про допомогу

Нові субсидії на літо — хто і як отримає допомогу від держави
Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, кому з травня 2025 року призначать житлову субсидію на неопалювальний сезон автоматично. Також назвали категорії громадян, яким необхідно звернутися із заявою повторно.
Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.
Особливості призначення літньої субсидії
Як зазначили у фонді, житлову субсидію на літо більшості одержувачів призначать автоматично, якщо не відбулося змін у даних про майновий стан та в складі домогосподарства.
Декому з субсидіантів необхідно повторно звернутись до ПФУ, подавши знову заяву та декларацію про доходи.
Так, літня субсидія буде призначена за особистим зверненням у разі:
- оренди заявником житла, за яке сплачує комунальні послуги;
- у домогосподарства є внутрішні переселенці;
- число фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша за кількість зареєстрованих;
- є бажання отримати житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива;
- субсидію на холодний сезон призначили в розмірі 0,0 грн.
Як громадянам подати заяву на субсидію
Субсидіанти мають подати заяву та декларацію на призначення субсидії до органів Пенсійного фонду в один з таких способів:
- через пошту або особисто через будь-який з сервісних центрів ПФУ;
- через портал ПФУ, обравши пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу", через мобільний застосунок ПФУ;
- на порталі Дія, обравши пункт "Заява на субсидію";
- через центри надання адмінпослуг (ЦНАП);
- через виконавчі органи сільської, селищної, міськради.
"Важливо! У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання", — додали у ПФУ.
Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, коли нарахують субсидії, які не надійшли за попередні два місяці. Громадяни також поскаржились на затримки пільг.
Також повідомлялося, що в Україні планують змінити підхід у правилах щодо призначення субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ. Йдеться про змогу зі спрощеної подачі заяви.
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