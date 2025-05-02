Житлові субсидії на літо — що потрібно знати про допомогу

Гроші і рахунки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, кому з травня 2025 року призначать житлову субсидію на неопалювальний сезон автоматично. Також назвали категорії громадян, яким необхідно звернутися із заявою повторно.

Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

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Особливості призначення літньої субсидії

Як зазначили у фонді, житлову субсидію на літо більшості одержувачів призначать автоматично, якщо не відбулося змін у даних про майновий стан та в складі домогосподарства.

Декому з субсидіантів необхідно повторно звернутись до ПФУ, подавши знову заяву та декларацію про доходи.

Так, літня субсидія буде призначена за особистим зверненням у разі:

оренди заявником житла, за яке сплачує комунальні послуги;

у домогосподарства є внутрішні переселенці;

число фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша за кількість зареєстрованих;

є бажання отримати житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива;

субсидію на холодний сезон призначили в розмірі 0,0 грн.

Як громадянам подати заяву на субсидію

Субсидіанти мають подати заяву та декларацію на призначення субсидії до органів Пенсійного фонду в один з таких способів:

через пошту або особисто через будь-який з сервісних центрів ПФУ;

через портал ПФУ, обравши пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу", через мобільний застосунок ПФУ;

на порталі Дія, обравши пункт "Заява на субсидію";

через центри надання адмінпослуг (ЦНАП);

через виконавчі органи сільської, селищної, міськради.

"Важливо! У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання", — додали у ПФУ.

Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, коли нарахують субсидії, які не надійшли за попередні два місяці. Громадяни також поскаржились на затримки пільг.

Також повідомлялося, що в Україні планують змінити підхід у правилах щодо призначення субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ. Йдеться про змогу зі спрощеної подачі заяви.