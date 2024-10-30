Налоги в Украине обновят — когда и каких МВФ ждет перемен

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине власти планируют в дальнейшем обновлять налоговую систему. Может вырасти ставка Налога на добавленную стоимость (НДС), а также рассматривается внедрение прогрессивного налога на доходы физлиц.

Об этом сообщает издание "Минфин".

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Необходимость пересмотра фискальной политики

Пересмотр фискальной политики необходим из-за нехватки средств в бюджете из-за роста расходов на оборону. Стране не хватает 410 млрд гривен. Государство рассчитывает на три транша макрофинансовой помощи по 1,1 млрд долларов в раках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Вместе с обещанием предоставления средств Международный валютный фонд (МВФ) диктует правила. В частности, в меморандуме, который подписала Украина, прописаны новые требования. В правительстве оценивают военные убытки инфраструктуре в ближайшие десять лет в 486 млрд долларов, ситуация может ухудшиться.

"Пересмотренный прогноз по войне заставил нас откалибровать фискальную политику на оставшийся период действия программы", — говорится в меморандуме.

В документе приводится необходимость повышения военного сбора с 1,5 до 5%, акцизов и налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений с 18 до 25%. Обнародованы следующие налоговые шаги на ближайшие годы:

пересмотр ставки НДС в сторону повышения (сейчас 20%, а станет 22%);

введение прогрессивного налога на доходы физических лиц (в настоящее время ставка не зависит от объема дохода — 18%);

введение автоматической отчетности, которая позволит Налоговой службе иметь доступ к данным о доходах физлиц от операторов цифровых платформ/международных органов на основе принципов Директивы Совета ЕС DAC7;

утверждение принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с введенными в ЕС правилами MiCA;

другие налоговые изменения (в частности, налогообложение выбросов).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам, использующим банковские счета для отмывания средств, придется платить налоги. Использование счетов для таких операций может привести к финансовым затратам.

Также ранее эксперты назвали ключевые риски пересмотра новых ставок в связи с принятием проекта о повышении налогов для увеличения доходов в госбюджет во время войны. Ожидается волна судебных споров по поводу новшеств.