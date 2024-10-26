З дропів будуть стягувати податки — що відомо

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям, які використовують свої банківські рахунки для відмивання коштів, доведеться сплатити додаткові податки. Використання рахунків для таких транзитних операцій може призвести до значних фінансових витрат.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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"Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %", — пояснив нардеп.

На сьогодні завершено 425 перевірок платників, які використовували свої рахунки для транзитних операцій, у результаті чого було донараховано майже 224 млн гривень.

Наприклад, громадянин "Ш" у 2023 році отримав на банківський рахунок приблизно 17,4 млн гривень. За підсумками документальної перевірки для цього платника визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень.

"Застерігаю громадян від участі у сумнівних операціях. Не дайте себе ошукати та зробити себе ланкою в ланцюгу фінансових злочинів. Не раджу передавати картки та особисту банківську інформацію третім особам", — написав Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Національному банку України зберігають тверду позицію щодо запровадження посилених вимог до карткових переказів українців. Відповідний крок покликаний запобігти ухиленню від сплати податків.

Ми також писали, що в Ощадбанку дали поради у зв'язку із посиленими вимогами Національного банку України (НБУ) до грошових переказів (з картки на картку). Там уточнили, за яких умов можна безпечно здійснювати операції без обмежень.