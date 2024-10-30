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Нові податки в Україні — за що необхідно платити додатково

30 жовтня 2024 09:56
Ксенія Симонова - Редактор
Податки в Україні оновлять — коли і яких МВФ чекає змін
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні влада планує надалі оновлювати податкову систему. Може зрости ставка Податку на додану вартість (ПДВ), а також розглядається впровадження прогресивного податку на доходи фізосіб.

Про це інформує видання "Мінфін".

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Необхідність перегляду фіскальної політики

Перегляд фіскальної політики необхідний через нестачу коштів у бюджеті  через зростання витрат на оборону. Країні не вистачає 410 млрд гривень. Держава розраховує на три транші макрофінансової допомоги по 1,1 млрд доларів в раках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Разом з обіцянкою надання коштів Міжнародний валютний фонд (МВФ) диктує правила. Зокрема, у меморандумі, який Україна підписала, прописані нові вимоги. В уряді оцінюють воєнні збитки інфраструктурі у найближчі десять років у 486 млрд доларів, ситуація може погіршитися.

"Переглянутий прогноз щодо війни змусив нас відкалібрувати фіскальну політику на період дії програми, що залишився", — йдеться у меморандумі.

У документі наводиться необхідність підвищення військового збору з 1,5% до 5%, акцизів та податку на прибуток для небанківських фінансових установ з 18% до 25%. Оприлюднені такі податкові кроки на найближчі роки:

  • перегляд ставки ПДВ у бік підвищення (зараз 20%, а стане 22%);
  • введення прогресивного податку на доходи фізичних осіб (нині ставка не залежить від обсягу доходу — 18%);
  • запровадження автоматичної звітності, що дасть змогу Податковій службі мати доступ до даних про доходи фізосіб від операторів цифрових платформ/міжнародних органів но основі принципів Директиви Ради ЄC DAC7;
  • затвердження принципів оподаткування віртуальних активів, погоджених із впровадженими у ЄС правилами MiCA;
  • інші податкові зміни (зокрема, оподаткування викидів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям, які використовують банківські рахунки для відмивання коштів, доведеться платити податки. Використання рахунків для таких операцій може призвести до фінансових витрат.

Також раніше експерти назвали ключові ризики перегляду нових ставок у зв'язку з ухваленням проєкту про підвищення податків заради збільшення доходів до держбюджету під час війни. Очікується хвиля судових спорів з приводу нововведень.

військовий збір податки бюджет МВФ фінанси

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