Перерасчет пенсий в Украине — кто получит больше в апреле

Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik

В апреле 2025 года ожидается повышение пенсионных выплат для одной категории граждан. Новые суммы получат несколько миллионов пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, в рамках планового перерасчета.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров осуществляется из-за личной инициативы граждан работать и иметь больший размер выплаты за счет приобретения дополнительных лет страхового стажа.

В Украине среди 10,3 млн пенсионеров насчитывается 2,8 млн человек, которые продолжают работать. Для этой категории граждан Пенсионный фонд автоматически осуществит перерасчет пенсий с 1 апреля. Вопрос перерасчета регулирует статья 42 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 года.

Пересчитают выплаты для граждан, которые:

работали после назначения или прошлого перерасчета пенсии и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или перерасчета;

работали после назначения/прошлого перерасчета выплат, накопили менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения или перерасчета прошло не менее двух лет.

В 2025 году перерасчет выплат ожидается для работающих пенсионеров, выплаты которых назначили или пересчитали два года назад — в 2023-м. Основываться он будет на страховом стаже, который человеку зачислился до 1 марта текущего года.

Размер повышения пенсии будет зависеть от того, сколько месяцев гражданин работал и какой размер взносов платил.

"Если вы платите взносы с минимальной заработной платы, то очевидно, что рост будет не очень существенным, если это взносы с большой заработной платы — то тогда и рост будет соответственно ощутимым", — сообщили в ведомстве.

Кого не коснется перерасчет пенсий

Не подпадут под апрельское повышение пенсий в 2025 году несколько категорий граждан. Речь идет о лицах:

которым назначили пенсии за выслугу лет согласно закону 1788-ХII "О пенсионном обеспечении" от 05.11.1991;

не достигших шестидесятилетнего возраста, установленного ст. 26 закона №1058.

Ранее мы рассказывали, что граждане во время своей трудовой деятельности могут самостоятельно корректировать размер пенсии в будущем. Для этого стоит знать, как именно формируется размер выплаты.

Также мы писали о размере социальной пенсии в 2025 году, которую назначают тем, кто не имеет права на пенсию. Она составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.