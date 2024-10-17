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Новые лимиты на карточные переводы украинцев — в НБУ дали оценку

17 октября 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Денежные переводы в Украине — в НБУ дали оценку новым ограничениям
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) сохраняют жесткую позицию относительно введения усиленных требований к карточным переводам украинцев. Соответствующий шаг призван предотвратить уклонение от уплаты налогов.

Такую оценку последним требованиям регулятора дал глава НБУ Андрей Пышный, пишет "Интерфакс-Украина".

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Речь идет о введении в Украине лимита на денежные переводы с карты на карту в 150 тыс. грн в месяц. Такое ограничение ввели, прежде всего, в рамках борьбы с так называемыми "дропами".

Установлено, что объем соответствующих операций, обслуживающих схемы уклонения от уплаты налогов, может составлять сотни миллиардов гривен. Эти средства должны идти в государственный бюджет, что особенно важно во время войны.

"НБУ и дальше будет занимать непоколебимую позицию — все участники финансового рынка должны соблюдать требования законодательства, в частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и бороться с безлицензионной деятельностью", — подчеркнул руководитель НБУ.

Такой лимит усложнил для "дропов" совершение незаконных операций. Режим деятельности финансового сектора не предусматривает толерантности к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов.

"Мы понимаем, что установление соответствующих пруденциальных лимитов на P2P-операции является крайне необходимым решением", — добавил Андрей Пышный.

Введение лимита на переводы в 150 тыс. грн

Ограничение денежных переводов в виде лимита 150 тыс. грн заработало с 1 октября текущего года. Пока что ввели на полгода.

При этом 98% клиентов банков ограничения не коснутся, ведь украинцы не оперируют соответствующими суммами каждый день.

Были опасения, что ограничения помешают донатам, однако лимит не применяют для счетов легальных волонтеров. Также соответствующее ограничение не касается переводов по IBAN.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с октября 2024 года по решению Национального банка начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые были введены для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях.

Также в финучреждении "Ощадбанк" дали советы в связи с усиленными требованиями Национального банка к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, в каких условиях можно безопасно совершать операции без ограничений.

НБУ банки денежные переводы банковские карты Андрей Пышный

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