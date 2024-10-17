Грошові перекази в Україні — в НБУ дали оцінку новим обмеженням

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) зберігають тверду позицію щодо запровадження посилених вимог до карткових переказів українців. Відповідний крок покликаний запобігти ухиленню від сплати податків.

Таку оцінку останнім вимогам регулятора дав очільник НБУ Андрій Пишний, пише "Інтерфакс-Україна".

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Йдеться про введення в Україні ліміту на грошові перекази з картки на картку в 150 тис. грн на місяць. Таке обмеження ввели насамперед у рамках боротьби з так званими "дропами".

Встановлено, що обсяг відповідних операцій, що обслуговують схеми ухилення від сплати податків, може становити сотні мільярдів гривень. Кошти мали йти у державний бюджет, що особливо важливо під час війни.

"НБУ й надалі займатиме непохитну позицію — всі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, та боротися з безліцензійною діяльністю", — наголосив керівник НБУ.

Такий ліміт ускладнив для "дропів" здійснення незаконних операцій. Режим діяльності фінансового сектора не передбачає толерантності до незаконних схем ухилення від сплати податків.

"Ми розуміємо, що встановлення відповідних пруденційних лімітів на P2P-операції є вкрай необхідним рішенням", — додав Андрій Пишний.

Запровадження ліміту на перекази у 150 тис. грн

Обмеження на грошові перекази у вигляді ліміту 150 тис. грн запрацювало з 1 жовтня поточного року. Поки що ввели на пів року.

При цьому 98% клієнтів банків обмеження не торкнуться, адже українці не оперують відповідними сумами щодня.

Були побоювання, що обмеження завадять донатам, проте ліміт не застосовують для рахунків легальних волонтерів. Також відповідне обмеження не стосується переказів за IBAN.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року за рішенням Національного банку почали діяти обмеження на перекази громадян з карти на карту, які запровадили для запобігання використання ринку платіжних послуг в протиправних цілях.

Також у фінустанові "Ощадбанк" дали поради у зв'язку із посиленими вимогами Національного банку до грошових переказів (з картки на картку). Там уточнили, за яких умов можна безпечно здійснювати операції без обмежень.