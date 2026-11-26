Гривневые купюры и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одной из областей Украины домохозяйства, относящиеся к уязвимым категориям, могут получить единовременную денежную помощь на зиму от благотворительного фонда "Angels of Salvation" (Ангелы Спасения). Выплаты можно будет использовать на нужды сельского хозяйства.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Где доступна денежная помощь от Angels of Salvation

В ноябре украинский гуманитарный благотворительный фонд "Angels of Salvation" предоставит денежную помощь людям, занимающимся сельским хозяйством во время войны в Черниговской области.

В частности, 26 ноября обратиться за выплатами в размере 15 700 грн (350 долларов) могут жители Коропской громады в Новгород-Северском районе.

Помощь будет предоставлена в рамках проекта "Чрезвычайная помощь в сфере животноводства для защиты продовольственного производства домохозяйств и средств к существованию".

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"Вниманию жителей Коропа, которые содержат коров или лошадей! Вы можете получить единовременную денежную помощь в эквиваленте 350 долларов США на приобретение кормов для животных", — говорится в сообщении.

Кто сможет получить финансовую помощь

Согласно условиям проекта, получить денежную помощь смогут домохозяйства, соблюдающие обязательные правила.

В частности, они должны относиться к уязвимым категориям населения и иметь документы, подтверждающие это. Речь идет о:

Лицах с инвалидностью или хроническими заболеваниями; Людях старше 60 лет, не имеющих надлежащей поддержки; Одиноких матерей/отцов/опекунов с детьми; Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет); Внутренне перемещенных лицах; Пострадавших от боевых действий (повреждение жилья, ранения, потеря кормильца).

Правила регистрации и необходимые документы

Подать заявку на участие в проекте можно в Коропский поселковый совет. А именно в отдел социальной защиты населения по адресу: ул. Кибальчича, 1.

Требуются следующие документы:

Ветеринарный паспорт на крупный рогатый скот и лошадь;

Документ, подтверждающий наличие категории уязвимости.

В старостинских округах регистрация на получение помощи будет проводиться отдельно через старост/деловодов.

Для жителей старостинских округов: средства предусмотрены для домохозяйств, относящихся к первой группе уязвимости и содержащих сельскохозяйственных животных (коров, лошадей, свиней) и птицу.

Представители благотворительного фонда будут проверять соответствие представленных списков и целевое использование помощи, а также рассматривать подтверждающие документы и самостоятельно принимать решения о предоставлении помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто сможет получить помощь на зиму от благотворительного фонда "Dorcas Ukraine". Он объявил о приеме заявок на выплаты, которые помогут профинансировать покупку твердого топлива на зимний период.

Также Новини.LIVE писали, что в Винницкой области открылась регистрация на получение финансовой помощи от УВКБ ООН. Заявки будут приниматься от жителей городов: Липовец, Могилев-Подольский и Козятин. Согласно условиям, украинцы получат от 10 800 до 12 300 грн.