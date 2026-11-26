Человек с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года представительство международной благотворительной организации "Dorcas" принимает заявки на предоставление целевой денежной помощи на отопительный сезон в еще одной прифронтовой области. Обратиться за выплатами могут домохозяйства, в которых имеется печное отопление.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

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Кто и где сможет получить помощь на зиму

Благотворительный фонд "Dorcas Ukraine", являющийся украинским отделением международной благотворительной организации "Dorcas", объявил о приеме заявок на выплаты, которые помогут профинансировать покупку твердого топлива на зиму.

Сейчас работа фонда сосредоточена в Запорожской области. В частности, в конце осени обратиться за помощью могут жители Кушугумской громады.

Право на получение помощи от благотворительного фонда будут иметь домохозяйства, относящиеся к уязвимым группам населения.

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"Уважаемые жители Кушугумской громады! Сообщаем, что с 23.11.2026 в вашей громаде будет предоставляться помощь в денежной форме на твердое топливо", — говорится в сообщении.

Размер помощи и на что ее можно будет потратить

В рамках программы "Dorcas" предусмотрено предоставление денежной помощи на зимний период исключительно тем домохозяйствам, которые используют печное отопление.

Организация будет выделять каждому по 19 400 грн на приобретение твердого топлива. Речь идет о:

дровах;

топливных брикетах;

пеллетах;

угле.

Правила регистрации для получения выплат

Как отметили организаторы, регистрация будет проходить по предварительно сформированным спискам домохозяйств от органов местного самоуправления, в которых имеется документальное подтверждение категории уязвимости.

Также при необходимости потребуется предоставить:

справку об одинокой матери в соответствии со ст. 135 Семейного кодекса Украины;

справку о тяжелых хронических заболеваниях.

В фонде пояснили, что семьям будут звонить заранее с приглашением. В связи с этим рекомендуют следить за информацией, быть на связи и отвечать на входящие звонки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна регистрация в э-очередь на оформление помощи в Винницкой области от УВКБ ООН. Заявки будут принимать от жителей Липовец, Могилев-Подольский и Козятин. Согласно условиям, граждане получат от 10 800 до 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что до конца этого месяца в Черниговской области будет проходить регистрация на получение финансовой помощи от БФ "ADRA Ukraine". Выплаты, предусмотренные на отопительный период, можно будет направить на покупку твердого топлива. Домохозяйства с печным отоплением получат помощь в размере 19 400 грн.