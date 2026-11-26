Гривневі купюри та гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одній з областей України домогосподарства, які належать до вразливих категорій, можуть отримати одноразову грошову допомогу на зиму від благодійного фонду "Angels of Salvation" (Янголи Спасіння). Виплати можна буде використати на сільське господарство.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Де доступна грошова допомога від Angels of Salvation

У листопаді український гуманітарний благодійний фонд "Angels of Salvation" надасть грошову допомогу людям, які тримають сільське господарство під час війни у Чернігівській області.

Зокрема, 26 листопада звернутися за виплатами у розмірі 15 700 грн (350 доларів) можуть жителі Коропської громади у Новгород-Сіверському районі.

Допомога буде надана в рамках проєкту "Надзвичайна допомога у сфері тваринництва для захисту продовольчого виробництва домогосподарств та засобів до існування".

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"До уваги жителів Коропа, які утримують корів або коней! Ви можете отримати одноразову грошову допомогу в еквіваленті 350 доларів США на придбання кормів для тварин", — йдеться у повідомленні.

Хто зможе отримати фіндопомогу

За умовами проєкту, отримати грошову допомогу зможуть домогосподарства, які дотримаються обов’язкових правил.

Зокрема, повинні належати до вразливих категорій та мати документи, що підтвердять це. Йдеться про:

Осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями; Людей 60+ без належної підтримки; Самотніх матерів/батьків/опікунів з дітьми; Багатодітних родин (від трьох дітей до 18 років); Внутрішньо переміщених осіб; Постраждалих від бойових дій (пошкодження житла, поранення, втрата годувальника)

Правила реєстрація та які потрібні документи

Подати заявки для участі у проєкті можна до Коропської селищної ради. А саме до відділу соціального захисту населення за адресою: вул. Кибальчича, 1.

Потрібні такі документи:

Ветеринарний паспорт на велику рогату худобу та коня;

Документ, що підтвердить наявність категорії вразливості.

У старостинських округах реєстрація на допомогу проводитиметься окремо через старост/діловодів.

Для жителів старостинських округів: кошти передбачені для домогосподарств, які належать до першої групи вразливості та утримують сільськогосподарських тварин (корів, коней, свиней) і птицю.

Представники благодійного фонду перевірятимуть відповідність поданих списків та цільове використання допомоги, а також будуть розглядати підтверджувальні документи та самостійно ухвалюватимуть рішення про надання допомоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто зможе отримати допомогу на зиму від благодійного фонду "Dorcas Ukraine". Він оголосив прийом заявок на виплати, що допоможуть профінансувати купівлю твердого палива на зимовий період.

Ще Новини.LIVE писали, що у Вінницькій області відкрилась реєстрація на надання фіндопомоги від УВКБ ООН. Заявки будуть приймати від громадян містах: Липовець, Могилів-Подільський та Козятин. За умовами, українці отримають від 10 800 до 12 300 грн.