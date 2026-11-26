Пожилой мужчина в парке. Фото: Новини.LIVE

В конце осени 2026 года жители еще одного украинского региона смогут получить денежную помощь, рассчитанную на три месяца, от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, обратиться за выплатами смогут граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и относятся к уязвимым категориям населения.

О том, кто имеет право на получение помощи, рассказывают Новини.LIVE.

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Для кого предусмотрены выплаты от УВКБ ООН

Как отмечается, в Винницкой области открыта возможность регистрации в электронной очереди на оформление финансовой помощи. В частности, заявки могут подавать жители г. Липовец, г. Могилев-Подольский и г. Козятин.

Согласно информации организации, выплаты будут предоставлены исключительно нескольким категориям граждан. Приглашаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые покинули свои дома менее чем 45 дней назад или от 45 дней до полугода назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации.

Также доступна регистрация для тех, кто выезжал за границу или в другие регионы и вернулся домой не ранее чем три месяца назад и не позднее одного года назад.



Организаторы будут обращать внимание относительно тех, кто вернулся, на следующие факты:

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близость к линии фронта;

какие условия проживания;

состав домохозяйства;

наличие в семье пожилых людей, граждан с инвалидностью и детей;

низкие доходы домохозяйства (до 8 300 грн на одного человека).

Какие суммы предусмотрены программой помощи

Согласно условиям программы граждане, пострадавшие от войны, получат следующие выплаты:

10 800 грн — беженцы, прибывшие из-за рубежа от трех месяцев до одного года назад; 12 300 грн — переселенцы, покинувшие свои дома в течение последних 45 дней; 12 300 грн — ВПЛ, переехавшие от 46 дней до шести месяцев назад; 12 300 грн — домохозяйства, пострадавшие от атак за последние 45 дней.

Как можно будет подать заявку на выплаты

По данным организаторов, представители УВКБ ООН планируют выезды мобильных групп в г. Козятин, г. Липовец и г. Могилев-Подольский. Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

"Вам по телефону сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием, при условии соответствия критериям программы. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — говорится в сообщении.

С собой необходимо взять документы (оригиналы):

Паспорт гражданина;

Налоговый номер;

Справку о переселении (или другое подтверждение переезда);

Свидетельство о рождении детей;

Банковскую карту главы домохозяйства;

Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца ноября в Черниговской области открылась регистрация на оформление разовой помощи от БФ "ADRA Ukraine" на отопительный период. Выплаты можно будет направить на приобретение твердого топлива. Каждое домохозяйство с печным отоплением получит помощь в размере 19 400 грн.

Также Новини.LIVE писали, что до 28 ноября в одной из областей открыта регистрация на финансовую помощь от Фонда Говарда Г. Баффета. Речь идет о ежеквартальных выплатах в размере 2 000 грн на 2027 год. Воспользоваться ею могут уязвимые группы населения. Речь идет о продлении действия социальной программы.