Україна
Главная Финансы Новая помощь на детей до 10,5 тыс. грн — кто может оформить

Новая помощь на детей до 10,5 тыс. грн — кто может оформить

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:01
Выплаты на детей 2026 — кто имеет право на новую помощь до 10,5 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине ввели новый вид финансовой поддержки семей — помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста. Право на нее и само оформление имеет свои особенности.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто имеет право на помощь для младенцев в 2026 году

По информации ПФУ, пособие по уходу за младенцем может предоставляться ежемесячно как самой матери, так и другому законному представителю ребенка в случае фактического осуществления ухода за ребенком до достижения одного года. Однако на выплату не будут иметь права:

  • приемные родители;
  • отцы-воспитатели;
  • представители заведений, выполняющих функции опекунов/попечителей.

Продолжительность предоставления финансовой помощи по уходу за ребенком составит один год. В 2026 году размеры будут двух видов:

  1. 7 тыс. грн — на уход за ребенком до достижения одного года;
  2. 10,5 тыс. грн — на уход за ребенком с инвалидностью до одного года.

Назначение новой помощи на детей

По данным Пенсионного фонда, обращаться за помощью можно будет в органы ПФУ. Выплаты будут назначать по обращению со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или выплаты помощи по беременности и родам до достижения ребенком одного года.

"В случае если на 1 января 2026 года ребенку не исполнилось одного года, мать или другой законный представитель ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им годовалого возраста, имеет право с этой даты получать ежемесячную государственную помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста", — пояснили в фонде.

Ранее мы рассказывали, что БФ "Право на защиту" запустит учебный бизнес-курс. В его рамках участники получат возможность получить гранты в более чем 100 тыс. грн.

Еще мы писали, что зимой жители западных регионов имеют шанс принять участие в грантовой программе. Она предусматривает предоставление помощи до 760 долларов.

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
