Виплати на дітей 2026 — хто має право на нову допомогу до 10,5 тис. грн

Нова допомога на дітей до 10,5 тис. грн — хто може оформити
У 2026 році в Україні запровадили новий вид фінансової підтримки родин — допомогу на догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Право на неї та саме оформлення має свої особливості.
Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто має право на допомогу для немовлят у 2026 році
За інформацією ПФУ, допомога на догляд за немовлям може надаватися щомісяця як самій матері, так і іншому законному представнику дитини у разі фактичного здійснення догляду за дитиною до досягнення одного року. Проте на виплату не матимуть права:
- прийомні батьки;
- батьки-вихователі;
- представники закладів, які виконують функції опікунів/піклувальників.
Тривалість надання фінансової допомоги для догляду за дитиною становитиме один рік. У 2026 році розміри будуть двох видів:
- 7 тис. грн — на догляд за дитиною до досягнення одного року;
- 10,5 тис. грн — на догляд за дитиною з інвалідністю до одного року.
Призначення нової допомоги на дітей
За даними Пенсійного фонду, звертатися за допомогою можна буде до органів ПФУ. Виплати призначатимуть за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги через вагітність та пологи до досягнення дитиною одного року.
"У разі якщо на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку, має право з цієї дати отримувати щомісячну державну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку", — пояснили у фонді.
