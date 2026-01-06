Відео
Головна Фінанси Нова допомога на дітей до 10,5 тис. грн — хто може оформити

Нова допомога на дітей до 10,5 тис. грн — хто може оформити

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:01
Виплати на дітей 2026 — хто має право на нову допомогу до 10,5 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні запровадили новий вид фінансової підтримки родин — допомогу на догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Право на неї та саме оформлення має свої особливості.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Хто має право на допомогу для немовлят у 2026 році

За інформацією ПФУ, допомога на догляд за немовлям може надаватися щомісяця як самій матері, так і іншому законному представнику дитини у разі фактичного здійснення догляду за дитиною до досягнення одного року. Проте на виплату не матимуть права:

  • прийомні батьки;
  • батьки-вихователі;
  • представники закладів, які виконують функції опікунів/піклувальників.

Тривалість надання фінансової допомоги для догляду за дитиною становитиме один рік. У 2026 році розміри будуть двох видів:

  1. 7 тис. грн — на догляд за дитиною до досягнення одного року;
  2. 10,5 тис. грн — на догляд за дитиною з інвалідністю до одного року.

Призначення нової допомоги на дітей

За даними Пенсійного фонду, звертатися за допомогою можна буде до органів ПФУ. Виплати призначатимуть за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги через вагітність та пологи до досягнення дитиною одного року.

"У разі якщо на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку, має право з цієї дати отримувати щомісячну державну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку", — пояснили у фонді.

Раніше ми розповідали, що БФ "Право на захист" запустить навчальний бізнес-курс. У його рамках учасники отримають можливість отримати гранти у більш ніж 100 тис. грн.  

Ще ми писали, що взимку жителі західних регіонів мають шанс взяти участь у грантовій програмі. Вона передбачає надання допомоги до 760 доларів.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
