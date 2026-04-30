Выплаты от УВКБ ООН: где и кому обещают предоставить от 10 800 до 12 300 грн

Весной 2026 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и благотворительный фонд "Право на защиту" собирают заявки на оказание денежной помощи жителям одного из украинских городов, который страдает от обстрелов. По новым правилам, теперь предусмотрены разные суммы помощи, от 10 800 до 12 300 грн, в зависимости от ситуации.

Кто может оформить финансовую помощь

Как отмечается, обратиться за выплатами могут жители города Сумы. Согласно изменениям в условиях программы, индивидуальная помощь предусмотрена для семей, попавших в различные сложные жизненные ситуации во время войны. А именно:

Граждане, у которых повреждены/разрушены дома из-за российских атак; Люди, которые потеряли родных из-за вражеских ударов; Украинцы, которые нуждаются в лечении в связи с атаками; Граждане, которые покинули опасные/оккупированные территории; Переселенцы, которые переехали в течение последних полгода; Беженцы, которые прибыли домой из-за границы в течение последнего года; ВПЛ, которые за год вернулись на свое место жительства после выезда, жили там минимум три месяца.

Размер финпомощи и список необходимых документов

УВКБ ООН обновил правила относительно сумм. Для беженцев, переселенцев и пострадавших от обстрелов теперь они такие:

переселенцы, которые переехали за последние 45 дней, — 12 300 грн на одного человека;

ВПЛ, которые покинули дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до полугода, — 12 300 грн;

беженцы, которые приехали домой за последние три месяца и не позднее одного года назад, — 10 800 грн;

семьи, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней, — 12 300 грн.

Для регистрации в программе граждане в Сумах должны заполнить сначала специальную форму. После этого представители УВКБ ООН пригласят претендентов в пункт выдачи. Весной предусмотрено несколько волн набора желающих получить помощь, для этого необходимо следить за объявлениями организации в Telegram.

Читайте также:

"Ожидайте звонка. Специалисты пункта обработают вашу анкету и позвонят для назначения конкретного дня и времени визита. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.

Перечень необходимых документов для регистрации:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код для всех членов домохозяйства (при наличии);

IBAN личного счета;

документы, подтверждающие состав домохозяйства и наличие критерия уязвимости.

Также с 29 апреля прием работы пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН будет осуществляться по новому адресу: ул. Нижнехолодногорская, 8 (с 9:00 до 16:00).

Детали можно уточнить по номеру телефона пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что UNICEF еще в одной из областей предоставит финпомощь семьям с детьми. Средства смогут получить те, кто пострадал от российской агрессии. По условиям программы, разовая помощь предусмотрена в сумме около 17 500 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что БО Global Empowerment Mission Ukraine принимает заявки от пенсионеров в возрасте более 60 лет и людей с инвалидностью I, II и III группы. Речь идет о ежеквартальных выплатах в размере 2 000 грн.