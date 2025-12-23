Помощь для переселенцев — регистрация стартовала в трех регионах Украины

Украинские граждане. Фото: Vladimir Prycek

В трех украинских регионах продолжается регистрация на предоставление помощи от благотворительного фонда "Ангелы Спасения" на 2026 год. Воспользоваться такой возможностью могут граждане из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), жилье которых пострадало от агрессии РФ.

Об этом информирует пресс-служба фонда в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Где и кому доступна помощь от благотворителей

Как отмечают организаторы, БФ "Ангелы Спасения" совместно с UNHCR Ukraine (Агентство ООН по делам беженцев в Украине/УВКБ ООН) принимает заявки для участия в программе по оказанию помощи в ремонте жилья для переселенцев.

Программа охватит своим действием три региона. Подавать запросы на регистрацию смогут внутренне перемещенные лица, проживающие на территории таких областей:

Днепропетровской;

Харьковской;

Сумской.

Право подавать заявки имеют ВПЛ, у которых жилье:

находится в собственности, в ипотеке или кредите;

не соответствует условиям по минимальным стандартам безопасности и комфорта.

В приоритете на помощь — домовладельцы в сельской местности и малых городах, а также семьи, принадлежащие к уязвимым категориям.

Что предусматривает помощь и как подать заявку

По информации фонда, помощь от благотворителей будет предусматривать предоставление самых необходимых видов ремонтов для безопасного и удобного жилья: окна, двери, крыша, пол, утепление, вода, электричество, канализация, другие ремонты.

Граждане, которые подпадают под требования, могут подавать заявки:

уполномоченным представителям громады;

самостоятельно, заполнив специальную форму;

позвонив на горячую линию благотворительного фонда по номеру: 0 800 334 620.

"Обращаем внимание: подача заявки не гарантирует получения помощи. Все заявки проходят проверку и утверждение", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Caritas Spes Lviv Archdiocese принимает заявки на проект по предоставлению многоцелевых сельскохозяйственных грантов до 32,4 тыс. грн. Он распространяется на западные регионы.

Также мы рассказывали, что гражданам с инвалидностью, которые имеют собственный транспорт, государство предоставит компенсации на его переоборудование. Предусмотрена выплата в размере 50 тыс. грн.