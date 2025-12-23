Відео
Головна Фінанси Нова допомога для ВПО — заявки приймають у трьох регіонах

Нова допомога для ВПО — заявки приймають у трьох регіонах

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 13:00
Допомога для переселенців — реєстрація стартувала у трьох регіонах України
Українські громадяни. Фото: Vladimir Prycek

У трьох українських регіонах триває реєстрація на надання допомоги від благодійного фонду "Янголи Спасіння" на 2026 рік. Скористатися такою можливістю можуть громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), житло яких постраждало від агресії РФ.

Про це інформує пресслужба фонду у Telegram. 

Читайте також:

Де і кому доступна допомога від благодійників

Як зазначають організатори, БФ "Янголи Спасіння" спільно з UNHCR Ukraine (Aгенція ООН у справах біженців в Україні/УВКБ ООН) приймає заявки для участі в програмі з надання допомоги у ремонті житла для переселенців.

Програма охопить своєю дією три регіони. Подавати запити на реєстрацію зможуть внутрішньо переміщені особи, що проживають на території таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Харківської;
  • Сумської.

Право подавати заявки мають ВПО, у яких житло:

  • перебуває у власності, в іпотеці чи кредиті;
  • не відповідає умовам щодо мінімальних стандартів безпеки та комфорту.

У пріоритеті на допомогу — домовласники у сільській місцевості та малих містах, а також родини, що належать до вразливих категорій.

Що передбачає допомога та як подати заявку

За інформацією фонду, допомога від благодійників передбачатиме надання найнеобхідніших видів ремонтів для безпечного та зручного житла: вікна, двері, дах, підлога, утеплення, вода, електрика, каналізація, інші ремонти.

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть подавати заявки:

  • уповноваженим представникам громади;
  • самостійно, заповнивши спеціальну форму
  • зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду за номером: 0 800 334 620.

"Звертаємо увагу: подання заявки не гарантує отримання допомоги. Усі заявки проходять перевірку та затвердження", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Caritas Spes Lviv Archdiocese приймає заявки на проєкт з надання багатоцільових сільськогосподарських грантів до 32,4 тис. грн. Він поширюється на західні регіони. 

Також ми розповідали, що громадянам з інвалідністю, які мають власний транспорт, держава надасть компенсації на його переобладнання. Передбачена виплата у розмірі 50 тис. грн. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
