Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам будут платить за переоборудование авто — какие условия

Украинцам будут платить за переоборудование авто — какие условия

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 11:06
Новые компенсации для украинцев — за что будут платить по 50 тыс. грн
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине людям с инвалидностью, которые имеют автомобили, государство начнет выплачивать денежную компенсацию за переоборудование авто. Речь идет о сумме в 50 000 гривен.

Правительство уже приняло соответствующее постановление, сама программа заработает уже в 2026 году, сообщила в своем Telegrm-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Как будут предоставлять компенсацию

Компенсация выплачивается на любой автомобиль, которым владеет человек. На получение денег не повлияет то, новая это машина или подержанная.

Как все будет работать:

  • человек переоборудует авто, в водительском удостоверении появляется отметка, изменения регистрируются, а автовладелец предоставляет документы, чтобы подтвердить расходы;
  • территориальные отделения Фонда социальной защиты людей с инвалидностью принимают заявки от граждан. Документы можно приносить лично или же подавать онлайн - через портал Дія.

На принятие решения о выплате компенсации уйдет три рабочих дня, а на счету деньги появятся через 10 рабочих дней — после того, как 50 000 гривен перечислят на счета Фонда.

"На следующий год предусмотрено финансирование около 30 миллионов гривен", — сообщила Свириденко.

Она также добавила, что ранее Кабмин распространил эту программу с компенсациями на ветеранов.

Компенсация ветеранам

Программа компенсаций для ветеранов и ветеранок практически идентична той, которая будет действовать для людей с инвалидностью. Отличается лишь сумма выплат: как говорится на сайте Министерства ветеранов, ветеранам и ветеранкам с физическими ограничениями будут выплачивать до 70 000 гривен с января 2026 года.

Ранее стало известно, что в Украине основали программу с выплатами за ранения и гибель журналистов. Первым помощь получит отец Виктории Рощиной, которую замучили россияне. Также мы рассказывали о размере академических и именных стипендий. Известно, какие суммы получают стипендиаты.

выплаты ветераны инвалидность компенсация автомобиль лицо с инвалидностью
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации