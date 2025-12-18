Новые компенсации для украинцев — за что будут платить по 50 тыс. грн

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине людям с инвалидностью, которые имеют автомобили, государство начнет выплачивать денежную компенсацию за переоборудование авто. Речь идет о сумме в 50 000 гривен.

Правительство уже приняло соответствующее постановление, сама программа заработает уже в 2026 году, сообщила в своем Telegrm-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как будут предоставлять компенсацию

Компенсация выплачивается на любой автомобиль, которым владеет человек. На получение денег не повлияет то, новая это машина или подержанная.

Как все будет работать:

человек переоборудует авто, в водительском удостоверении появляется отметка, изменения регистрируются, а автовладелец предоставляет документы, чтобы подтвердить расходы;

территориальные отделения Фонда социальной защиты людей с инвалидностью принимают заявки от граждан. Документы можно приносить лично или же подавать онлайн - через портал Дія.

На принятие решения о выплате компенсации уйдет три рабочих дня, а на счету деньги появятся через 10 рабочих дней — после того, как 50 000 гривен перечислят на счета Фонда.

"На следующий год предусмотрено финансирование около 30 миллионов гривен", — сообщила Свириденко.

Она также добавила, что ранее Кабмин распространил эту программу с компенсациями на ветеранов.

Компенсация ветеранам

Программа компенсаций для ветеранов и ветеранок практически идентична той, которая будет действовать для людей с инвалидностью. Отличается лишь сумма выплат: как говорится на сайте Министерства ветеранов, ветеранам и ветеранкам с физическими ограничениями будут выплачивать до 70 000 гривен с января 2026 года.

Ранее стало известно, что в Украине основали программу с выплатами за ранения и гибель журналистов. Первым помощь получит отец Виктории Рощиной, которую замучили россияне. Также мы рассказывали о размере академических и именных стипендий. Известно, какие суммы получают стипендиаты.