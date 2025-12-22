Выплаты для людей с инвалидностью — кто и где получит дополнительную помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Днепре ряд категорий граждан могут получить денежную помощь от властей города. В частности, претендовать на финансовую поддержку могут люди с инвалидностью первой и второй групп.

О действии соответствующей программы помощи рассказали в пресс-службе Департамента социальной политики Днепровского городского совета в соцсети Facebook.

Подробнее о программе помощи в Днепре

Как отметили в Департаменте соцполитики, власти города оказывают материальную помощь на лечение для уязвимых категорий жителей Днепра. Обращаться за поддержкой можно также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, действует программа помощи для лиц с инвалидностью первой и второй групп, нуждающихся в реабилитации.

Также помощь оказывают в следующих случаях:

есть необходимость в дорогостоящем лечении;

есть потребность в сложном оперативном вмешательстве.

"Жизнь иногда непредсказуема и насыщена сложными испытаниями, а в такие моменты важно знать: город всегда поддержит. В Днепре каждый житель (в том числе ВПО) имеет право при наличии оснований на материальную помощь для решения сложных жизненных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Куда обращаться и необходимые документы

Граждане, которые подпадают под вышеописанные требования, для получения денежной помощи должны подать заявление на имя городского главы. Также необходимо собрать специальный пакет документов. А именно:

Паспорт гражданина; Идентификационный код; Справка о доходах гражданина и членов семьи; Справка о потребности в лечении, операциях или реабилитациях; Банковский счет для зачисления денег.

В управлении соцзащиты рассказали, что в 2025 году на оказание финансовой помощи направили 40,5 млн грн. Соответствующую поддержку получили 5,69 тыс. жителей. Также средства получила Днепровская областная организация "Украинское общество слепых".

На учете состоит более 1 тыс. человек с инвалидностью по зрению. Члены УООС постоянно обращаются за помощью на лекарства и лечение, и получают ее.

Кроме того, обращаться за оказанием поддержки от местной власти могут жители, которые попали в непредсказуемые негативные обстоятельства в виде пожаров или другого стихийного бедствия.

