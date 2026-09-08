Выплаты пенсионерам от UNHCR Ukraine: где и кому гарантируют помощь от 3 600 грн

Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года представительство Агентства ООН по делам беженцев в Украине открыло возможность регистрации в программе по предоставлению денежной помощи еще в одном городе, пострадавшем от войны. В рамках этой программы наиболее уязвимые категории граждан, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью, смогут оформить выплаты в размере от 10 800 (по 3 600 грн в течение трех месяцев).

Об этом сообщает пресс-центр организации, передают Новини.LIVE.

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Где и кому гарантируют выплаты от UNHCR Ukraine

Международное агентство осенью проводит сбор данных для оказания помощи, в том числе денежной, населению в Донецкой области, пострадавшему в результате военных действий, с целью содействия в удовлетворении его насущных потребностей, в частности, на временное жилье, питание и личную гигиену.

Выплаты предусмотрены для следующих основных групп граждан:

Людей, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Переселенцев, находящихся в длительном (до шести месяцев) перемещении и имеющих повышенную уязвимость; ВПЛ, пострадавших в результате обстрелов и включенных в списки пострадавших, предоставленных местными властями; Беженцев, прибывших на место постоянного проживания после вынужденного выезда за пределы страны в связи с событиями после 24 февраля 2022 года, причем возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации от 46 дней до шести месяцев назад, а также лица, вернувшиеся, подлежат дополнительному опросу для оценки приоритетности.

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Важны следующие требования:

Доход на одного члена домохозяйства в месяц не должен превышать 8 300 грн;

Будут учитывать близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи и наличие уязвимых групп (лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.).

Как ВПЛ и беженцам зарегистрироваться в программе помощи

Чтобы записаться в очередь на выплаты в Донецкой области от UNHCR Ukraine, необходимо заполнить специальную форму предварительной регистрации.

С теми, кто соответствует описанным выше условиям, представители организации дополнительно свяжутся, чтобы пригласить на индивидуальный прием.

"Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации. Как только мы наберем необходимое количество людей — форма в Google закроется. Как только мы обработаем заявки зарегистрировавшихся (соответствующих условиям), мы снова откроем форму, о чем сообщим дополнительно", — пояснили в агентстве.

Согласно условиям программы, каждому члену семьи в зависимости от ситуации выплатят по 10 800 грн (3 600 грн на три месяца) или 12 300 грн (4 100 грн).

Граждане должны заранее собрать пакет документов (для каждого члена семьи):

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что осенью 2026 года в Тернополе представительство "Каритас Украины" в рамках проекта по поддержке внутренних переселенцев выделит средства на аренду жилья на полугодовой период. Обратиться за выплатами могут семьи, испытывающие социально-экономические трудности.

Также Новини.LIVE писали, что почти 400 тысяч домохозяйств из прифронтовых громад смогут оформить разовые выплаты в размере 19 400 грн на зимний сезон. Помощь предусмотрена для уязвимых лиц, а заявки на выплаты будут принимать до 30 октября 2026 года. Для реализации программы правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных организаций.