Виплати від UHF для ВПО: кому доступна грошова допомога на ремонт восени

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року міжнародна організація ZOA за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) реалізує нову програму для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вона передбачає надання цільової грошової допомоги на ремонт будинків, а реєстрація доступна лише в одному з регіонів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інформацію міської влади.

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Кому доступна грошова допомога на ремонт від UHF

Згідно з інформацією, йдеться про програму міжнародних благодійників, спрямовану на підтримку внутрішніх переселенців у Чернігівській області. Зокрема, восени звернутися за виплатами можна жителям Корюківської громади.

У рамках програми громадяни отримають кошти на ремонт, якщо йдеться:

про приватні будинки, придбані чи орендовані на довготривалий термін;

оселі розташовані у прифронтових громадах, зона 20–50 км;

об'єкти нерухомості не мають пошкоджень, спричинених війною, проте є неякісними чи непридатними для проживання.

Домогосподарства можуть претендувати на виплату допомоги за наступних умов:

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відсутнє інше доступне та придатне для проживання житло;

не отримували допомогу на ремонти від інших організацій/фондів;

належать до вразливих груп людей.

У списку такі категорії населення:

Багатодітні та малозабезпечені родини; Люди похилого віку; Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями; Домогосподарства, очолювані однією особою; Прийомні родини; Представники нацменшин та інших груп, що потребують захисту; Жінки та діти в групі ризику.

Як зареєтруватися для отримання виплат

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у Корюківській громаді, можуть отримати грошову допомогу від міжнародної організації ZOA за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України, заповнивши спеціальну форму.

Однак йдеться лише про попередню реєстрацію, після чого організатори самі ухвалять рішення про надання виплат.

"Подання заявки не гарантує отримання допомоги. Усі заявки проходять перевірку відповідно до критеріїв програми та наявного фінансування", — пояснюють у міській владі.

Заявки прийматимуть до 19 вересня 2026 року або до закінчення фінансування.

Уточнити деталі щодо програми допомоги можна за такими контактами:

телефон: +38 (050) 821-96-77;

Електронна пошта: report.ukraine@zoa.ngo.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у вересні UNHCR Ukraine проводить збір даних для надання грошової допомоги населенню у Донецькій області. Міжнародна агенція відкрила можливість реєстрації для найбільш вразливих категорій громадян. Зокрема, звернутися за допомогою можуть пенсіонери та особи з інвалідністю. У рамках програми виплатять від 10 800 (по 3 600 грн протягом трьох місяців).

Також Новини.LIVE писали, коли переселенцям повинна надходити допомога на проживання. Як правило, виплати здійснюють після 15-го та 28-го числа, а тому затримка не означатиме скасування фіндопомоги. Якщо виплат немає після обох періодів, необхідно перевірити особисто право на допомогу.