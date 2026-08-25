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Главная Финансы Помощь ВПЛ задерживается: куда обращаться за выплатой

Помощь ВПЛ задерживается: куда обращаться за выплатой

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 16:25
Помощь ВПЛ в 2026 году: когда поступают выплаты и что делать, если денег нет
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Когда деньги не поступают в обычный день, естественно возникает вопрос: выплату задержали или ее уже прекратили? Задержка зачисления еще не означает, что пособие отменили. Деньги для переселенцев выплачиваются в установленные даты, но поступление на карту может произойти позже. В то же время важно проверить, сохранилось ли право на пособие, ведь правительство обновило правила его назначения и продления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Когда ВПЛ получают деньги

Пособие на проживание перечисляется в два этапа:

  • после 15-го числа;
  • после 28-го числа.

То есть если деньги не поступили в ходе первого транша, это не обязательно означает, что их не будет. Часть выплат может поступить во время второго перечисления. Кроме того, между датой отправки средств и моментом их появления на банковском счете может пройти некоторое время. На это влияет прохождение платежа через казначейство и банк.

Сколько выплачивают ВПЛ

Размер помощи в 2026 году остается таким:

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  • 2000 гривен в месяц — для взрослого получателя;
  • 3000 гривен в месяц — для ребенка;
  • 3000 гривен в месяц — для человека с инвалидностью.

Однако сам статус ВПЛ не означает автоматического назначения помощи. Право на выплату зависит от установленных государством критериев. В частности, при назначении учитываются доходы и имущественное положение семьи.

Почему выплата может задержаться

Деньги проходят несколько этапов, прежде чем поступят на карту получателя. Сначала государство выделяет необходимое финансирование, после чего средства проходят через соответствующие учреждения и уполномоченный банк. Поэтому в день, когда должна быть произведена выплата, деньги могут еще не отображаться на счете.

Если денег нет дольше

Если средства не поступили не только после 15-го числа, но и после второго выплатного периода, стоит проверить, все ли в порядке с выплатой. Прежде всего можно:

  • проверить банковские реквизиты;
  • уточнить, продлено ли вам пособие;
  • проверить, соответствуете ли вы действующим критериям для её получения;
  • выяснить, не возникли ли вопросы при проверке доходов или имущественного положения.

В 2026 году правила предоставления помощи ВПЛ изменились. В частности, правительство увеличило максимальное количество шестимесячных периодов получения помощи с четырёх до пяти.

Также правительство расширило возможности получения помощи для отдельных категорий детей ВПЛ и нетрудоспособных людей.

Куда обращаться, если выплату не получили

Если самостоятельно выяснить причину не удалось, можно обратиться:

  • на правительственную горячую линию 1545;
  • в местное управление социальной защиты населения;
  • в ближайший ЦНАП;
  • в Пенсионный фонд Украины;
  • на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ: 066 813 62 39.

Ранее Новини.LIVE писали о помощи украинцам, готовящимся к отопительному сезону. Жители Сумской области могут получить 19 400 гривен на покупку твёрдого топлива, если соответствуют критериям уязвимости. Подать заявку можно до 4 сентября, но сама по себе регистрация ещё не гарантирует получение средств.

Также Новини.LIVE рассказывали о денежной помощи украинцам, которые были вынуждены эвакуироваться из-за войны. В Полтавской области переселенцы, переместившиеся не более 45 дней назад, могут получить 12 300 гривен на каждого члена домохозяйства. Выплата предоставляется единовременно для покрытия базовых расходов в течение трех месяцев.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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