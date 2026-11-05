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Главная Финансы Новая помощь для ВПЛ: кто получит 15 000 грн на подготовку к зиме

Новая помощь для ВПЛ: кто получит 15 000 грн на подготовку к зиме

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5 ноября 2026 11:00
Выплаты от Каритас: где домохозяйства ВПЛ получат по 15 000 грн на подготовку к зиме Новини.LIVE
Человек держит гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года некоторые домохозяйства могут получить денежную помощь от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" на подготовку к зимнему сезону. Выплаты доступны исключительно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на обустройство сельскохозяйственных сооружений.

О том, где и кому будет оказана поддержка, рассказывают Новини.LIVE.

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Финпомощь от Каритас на утепление в зимний период

Речь идет о проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от БФ "Каритас Каменское".

Как отмечают в фонде, этой осенью благотворители сосредоточили свою деятельность на Днепропетровской области, которая регулярно страдает от российских обстрелов.

В частности, обратиться за оформлением финансовой помощи на зиму для утепления сельскохозяйственных построек могут жители ряда населенных пунктов.

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Программа реализуется в следующих громадах:

  • Криничанской;
  • Вишневской;
  • Лиховской;
  • Саксаганской;
  • Божедаровской;
  • Верхнеднепровской.

Кто может оформить гранты на зиму

БФ "Каритас Каменское" предоставит грантовую помощь для подготовки сельскохозяйственных сооружений к зимнему периоду только внутренне перемещенным лицам. Однако важно наличие факторов уязвимости:

  1. Многодетные семьи;
  2. Граждане с инвалидностью/серьезными заболеваниями;
  3. Одинокие родители и опекуны несовершеннолетних детей;
  4. Безработные в возрасте от 50 лет;
  5. Одинокие люди в возрасте от 60 лет;
  6. Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.

Важно, чтобы среднемесячный доход на одного человека не превышал 8 422 грн, и заявители ранее не получали аналогичную помощь на ведение сельского хозяйства (агрогранты).

Как зарегистрироваться в проекте и какие документы необходимы

Граждане, соответствующие условиям проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", могут подавать заявки в фонд.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорта;
  • идентификационные коды;
  • номер банковского счета (IBAN);
  • документы детей (при наличии);
  • документы, подтверждающие уязвимость.

Для ID-карт необходима выписка о месте регистрации.

Все желающие могут обратиться по номеру горячей линии (с Пн по Пт, 10:00–16:00):

  • 068 175 78 08;
  • 050 081 00 69.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ноябре в Днепропетровской области граждане смогут получить от международной организации ZOA целевую денежную помощь на покупку твердого топлива. Программа доступна только уязвимым категориям населения.

Также Новини.LIVE писали о том, что в этом году ЮНИСЕФ окажет в Чернигове гуманитарную поддержку семьям с детьми. Обратиться за получением помощи смогут те, чье жилье пострадало от боевых действий. Такой вид поддержки доступен для уязвимых домохозяйств с детьми.

выплаты деньги ВПЛ помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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