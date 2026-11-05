Человек держит гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года некоторые домохозяйства могут получить денежную помощь от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" на подготовку к зимнему сезону. Выплаты доступны исключительно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на обустройство сельскохозяйственных сооружений.

О том, где и кому будет оказана поддержка, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Финпомощь от Каритас на утепление в зимний период

Речь идет о проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от БФ "Каритас Каменское".

Как отмечают в фонде, этой осенью благотворители сосредоточили свою деятельность на Днепропетровской области, которая регулярно страдает от российских обстрелов.

В частности, обратиться за оформлением финансовой помощи на зиму для утепления сельскохозяйственных построек могут жители ряда населенных пунктов.

Читайте также:

Программа реализуется в следующих громадах:

Криничанской;

Вишневской;

Лиховской;

Саксаганской;

Божедаровской;

Верхнеднепровской.

Кто может оформить гранты на зиму

БФ "Каритас Каменское" предоставит грантовую помощь для подготовки сельскохозяйственных сооружений к зимнему периоду только внутренне перемещенным лицам. Однако важно наличие факторов уязвимости:

Многодетные семьи; Граждане с инвалидностью/серьезными заболеваниями; Одинокие родители и опекуны несовершеннолетних детей; Безработные в возрасте от 50 лет; Одинокие люди в возрасте от 60 лет; Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.

Важно, чтобы среднемесячный доход на одного человека не превышал 8 422 грн, и заявители ранее не получали аналогичную помощь на ведение сельского хозяйства (агрогранты).

Как зарегистрироваться в проекте и какие документы необходимы

Граждане, соответствующие условиям проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", могут подавать заявки в фонд.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

паспорта;

идентификационные коды;

номер банковского счета (IBAN);

документы детей (при наличии);

документы, подтверждающие уязвимость.

Для ID-карт необходима выписка о месте регистрации.

Все желающие могут обратиться по номеру горячей линии (с Пн по Пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ноябре в Днепропетровской области граждане смогут получить от международной организации ZOA целевую денежную помощь на покупку твердого топлива. Программа доступна только уязвимым категориям населения.

Также Новини.LIVE писали о том, что в этом году ЮНИСЕФ окажет в Чернигове гуманитарную поддержку семьям с детьми. Обратиться за получением помощи смогут те, чье жилье пострадало от боевых действий. Такой вид поддержки доступен для уязвимых домохозяйств с детьми.