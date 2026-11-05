Новая помощь для ВПЛ: кто получит 15 000 грн на подготовку к зиме
В ноябре 2026 года некоторые домохозяйства могут получить денежную помощь от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" на подготовку к зимнему сезону. Выплаты доступны исключительно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на обустройство сельскохозяйственных сооружений.
О том, где и кому будет оказана поддержка, рассказывают Новини.LIVE.
Финпомощь от Каритас на утепление в зимний период
Речь идет о проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от БФ "Каритас Каменское".
Как отмечают в фонде, этой осенью благотворители сосредоточили свою деятельность на Днепропетровской области, которая регулярно страдает от российских обстрелов.
В частности, обратиться за оформлением финансовой помощи на зиму для утепления сельскохозяйственных построек могут жители ряда населенных пунктов.
Программа реализуется в следующих громадах:
- Криничанской;
- Вишневской;
- Лиховской;
- Саксаганской;
- Божедаровской;
- Верхнеднепровской.
Кто может оформить гранты на зиму
БФ "Каритас Каменское" предоставит грантовую помощь для подготовки сельскохозяйственных сооружений к зимнему периоду только внутренне перемещенным лицам. Однако важно наличие факторов уязвимости:
- Многодетные семьи;
- Граждане с инвалидностью/серьезными заболеваниями;
- Одинокие родители и опекуны несовершеннолетних детей;
- Безработные в возрасте от 50 лет;
- Одинокие люди в возрасте от 60 лет;
- Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.
Важно, чтобы среднемесячный доход на одного человека не превышал 8 422 грн, и заявители ранее не получали аналогичную помощь на ведение сельского хозяйства (агрогранты).
Как зарегистрироваться в проекте и какие документы необходимы
Граждане, соответствующие условиям проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", могут подавать заявки в фонд.
Для этого необходимо подготовить следующие документы:
- паспорта;
- идентификационные коды;
- номер банковского счета (IBAN);
- документы детей (при наличии);
- документы, подтверждающие уязвимость.
Для ID-карт необходима выписка о месте регистрации.
Все желающие могут обратиться по номеру горячей линии (с Пн по Пт, 10:00–16:00):
- 068 175 78 08;
- 050 081 00 69.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ноябре в Днепропетровской области граждане смогут получить от международной организации ZOA целевую денежную помощь на покупку твердого топлива. Программа доступна только уязвимым категориям населения.
Также Новини.LIVE писали о том, что в этом году ЮНИСЕФ окажет в Чернигове гуманитарную поддержку семьям с детьми. Обратиться за получением помощи смогут те, чье жилье пострадало от боевых действий. Такой вид поддержки доступен для уязвимых домохозяйств с детьми.