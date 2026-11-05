Гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года жители одной из общин, регулярно подвергающейся вражеским обстрелам, могут получить денежную помощь от международной неправительственной гуманитарной организации ZOA, которая оказывает поддержку людям, пострадавшим от конфликтов и кризисов. В Украине в рамках программы уязвимые категории граждан могут оформить средства на приобретение твердого топлива.

О том, каковы условия предоставления такой помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где и кому доступна зимняя помощь от ZOA

По информации местных властей, осенью представители международной организации сосредоточили свою деятельность в Днепропетровской области. В настоящее время началась регистрация на программу оказания помощи на закупку твердого топлива для жителей Апостоловской общины Криворожского района.

"Предварительная регистрация для жителей Апостоловской общины на денежную помощь для закупки твердого топлива от гуманитарной организации ZOA. Уважаемые жители общины, обращаем ваше внимание, что право на регистрацию имеют только те жители, которые ранее не регистрировались на получение зимней поддержки", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе смогут только те домохозяйства, которые находятся в уязвимом положении. Речь идет о:

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Людей с инвалидностью I–III группы;

Граждан с хроническими заболеваниями или травмами;

Лиц в возрасте 60 лет и старше;

беременных женщин или женщин, кормящих грудью;

Домохозяйства, возглавляемые одним человеком;

Детей и подростков из групп повышенного риска, в частности детей без сопровождения, разлученных с родителями, детей-сирот;

Семьи с малолетними детьми;

Многодетные и приемные семьи;

Пострадавших или лиц, подверженных риску насилия;

Домохозяйства, в которых есть погибшие, травмированные или пропавшие без вести кормильцы;

Социально или экономически уязвимых лиц;

Людей без гражданства/с неопределенным гражданством;

Представителей ромской общины;

Крымских татар;

Лица, в домах которых имеется печное отопление;

Людей, проживающих в недостаточно утепленном жилье.

Особенности программы финансовой помощи

Согласно условиям, зарегистрироваться в программе зимней поддержки имеют право только те домохозяйства, которые не регистрировались на получение аналогичной поддержки.

Также заявители должны гарантировать, что в случае получения денежной помощи она будет использована исключительно на покупку твёрдого топлива (дрова/брикеты).

После приобретения граждане должны будут предоставить организации отчетность:

чеки о покупке;

накладные о сделке;

фотофиксацию.

В случае невыполнения соответствующего обязательства средства подлежат возврату.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для предварительной регистрации необходимо пройти анкетирование, указав достоверные данные о себе, актуальный контактный номер телефона и адрес фактического проживания. Для этого следует заполнить онлайн-форму. Однако организаторы предупредили, что регистрация не гарантирует получение помощи.

После обработки представленных данных организаторы свяжутся по указанному номеру телефона с теми, кто соответствует условиям, для уточнения информации и сообщения о дальнейших действиях.

Домохозяйства, относящиеся к уязвимым категориям, должны иметь документальное подтверждение (документы/справки).

Все детали можно уточнить по телефону: 0689969724 (отдел ветеранской и социальной политики исполкома городского совета).

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