Выплаты от УВКБ: как и где можно получить от 10 800 грн 20 апреля

Гривневые купюры в 1 000 грн. Фото: Новини.LIVE

20 апреля 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проведет сбор данных для выплаты денежной помощи в одном из прифронтовых городов. Разные суммы в зависимости от ситуации предоставят социально уязвимым категориям граждан с низкими доходами.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на объявление пресс-центра организации.

Кто может получить финпомощь от УВКБ

Согласно сообщению, обратиться в пункт сбора данных могут семьи, которые имеют статусы внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и беженца в городе Тростянец Сумской области при следующих условиях:

Граждане, которые переселились в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни на фоне обстрелов или обязательной эвакуации; Люди, которые были вынуждены переместиться из-за войны от 46 дней до шести месяцев; Беженцы/переселенцы, которые вернулись домой после выезда в другие регионы или за границу в течение последнего года, однако не ранее трех месяцев.

Среди основных критериев отбора (для переселенцев с перемещением от 46 дней до полугода и беженцев):

размер дохода семьи не должен превышать 8 300 грн на одного человека в месяц;

проживание вблизи линии фронта, сложные условия проживания, наличие уязвимости.

Примечательно также то, что граждане могут обратиться за выплатами, даже если получали финпомощь от других международных фондов, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

В зависимости от обстоятельств УВКБ предоставит финподдержку в сумме от около 10 800 до 12 300 грн для каждого человека в домохозяйстве.

Правила получения помощи и необходимые документы

Украинцы, которые имеют статус внутреннего переселенца и беженца в городе Тростянец могут обратиться в пункт сбора с 10:30-14:00 в понедельник, 20 апреля, по следующему адресу: ул. Заводская, 2-А (Хаб "Незламні"). Регистрация происходит по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.

Граждане должны заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт;

идентификационный код;

справку переселенца (или другой документ, подтверждающий перемещение);

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы семьи (номер счета IBAN);

документы с подтверждением инвалидности/опеки.

Важно, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте регистрации, кроме маломобильных лиц и детей до трех лет.

По данным организаторов, речь идет о предварительной регистрации, тогда как они самостоятельно будут принимать решение о предоставлении помощи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле украинским гражданам доступна финансовая помощь по программе от организации JERU при поддержке Германии. В ее рамках внутренне перемещенным лицам и другим уязвимым категориям населения предоставят по 1 100 евро.

Еще Новини.LIVE писали, что весной от французской организации "Acted" можно получить выплату денежной помощи в одной из прифронтовых громад. Финансовую помощь можно оформить только уязвимым группам граждан в размере до 42 000 грн.