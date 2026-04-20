Выплаты от УВКБ: как и где можно получить от 10 800 грн 20 апреля

Финансовая помощь УВКБ: где принимают заявки на выплаты 20 апреля
20 апреля 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проведет сбор данных для выплаты денежной помощи в одном из прифронтовых городов. Разные суммы в зависимости от ситуации предоставят социально уязвимым категориям граждан с низкими доходами.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на объявление пресс-центра организации.
Кто может получить финпомощь от УВКБ
Согласно сообщению, обратиться в пункт сбора данных могут семьи, которые имеют статусы внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и беженца в городе Тростянец Сумской области при следующих условиях:
- Граждане, которые переселились в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни на фоне обстрелов или обязательной эвакуации;
- Люди, которые были вынуждены переместиться из-за войны от 46 дней до шести месяцев;
- Беженцы/переселенцы, которые вернулись домой после выезда в другие регионы или за границу в течение последнего года, однако не ранее трех месяцев.
Среди основных критериев отбора (для переселенцев с перемещением от 46 дней до полугода и беженцев):
- размер дохода семьи не должен превышать 8 300 грн на одного человека в месяц;
- проживание вблизи линии фронта, сложные условия проживания, наличие уязвимости.
Примечательно также то, что граждане могут обратиться за выплатами, даже если получали финпомощь от других международных фондов, однако с тех пор прошло более трех месяцев.
В зависимости от обстоятельств УВКБ предоставит финподдержку в сумме от около 10 800 до 12 300 грн для каждого человека в домохозяйстве.
Правила получения помощи и необходимые документы
Украинцы, которые имеют статус внутреннего переселенца и беженца в городе Тростянец могут обратиться в пункт сбора с 10:30-14:00 в понедельник, 20 апреля, по следующему адресу: ул. Заводская, 2-А (Хаб "Незламні"). Регистрация происходит по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.
Граждане должны заранее подготовить следующие документы (оригиналы):
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку переселенца (или другой документ, подтверждающий перемещение);
- свидетельство о рождении детей;
- банковскую карту главы семьи (номер счета IBAN);
- документы с подтверждением инвалидности/опеки.
Важно, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте регистрации, кроме маломобильных лиц и детей до трех лет.
По данным организаторов, речь идет о предварительной регистрации, тогда как они самостоятельно будут принимать решение о предоставлении помощи.
