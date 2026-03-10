Выплаты от Каритас в 36 000 грн — где стартовала программа помощи в марте

Денежная помощь Каритас — кому гарантируют 36 000 грн в марте
Благотворительный фонд "Каритас Киев" приглашает желающих принять участие в программе помощи, в рамках которой можно получить 36 000 грн на обучение. Украинцы, которые относятся к уязвимым категориям, могут уже подавать заявки.
Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.
Условия программы помощи от Каритас
Как отмечают в фонде "Каритас Киев", в марте стартовала программа, призванная вернуть граждан на рынок труда.
"Поддержка уязвимых категорий населения в восстановлении мотивации, уверенности и готовности возвращаться на рынок труда. Наш проект предусматривает повышение способности уязвимых категорий граждан к самообеспечению, профессиональному развитию и формированию экономической устойчивости", — говорится в сообщении.
В рамках программы, которая охватывает жителей в городе Киев, можно будет рассчитывать на:
- Финансовую поддержку на переобучение/повышение квалификации.
- Поддержку в трудоустройстве.
- Менторскую поддержку в трудоустройстве.
Обратиться за денежной помощью могут граждане, которые относятся к уязвимым категориям:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- малообеспеченные семьи семьи (доход не более 8 422 грн на одного человека);
- одинокие родители;
- многодетные семьи;
- граждане в возрасте 50+;
- люди с инвалидностью;
- ветераны и члены их семей.
Размер выплат и как зарегистрироваться в программе
В рамках программы благотворительный фонд "Каритас Киев" предоставит участникам, которые подпадают под требования, сумму в 36 000 грн (без учета налогов).
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо будет предварительно подать онлайн-заявку.
Рассмотрение заявлений будет происходить на регулярной основе до времени исчерпания бюджета.
Другая помощь для украинцев от Каритас
Также БО "Каритас-Спес Украина" реализует программу помощи для граждан на сельское хозяйство и животноводство. Гранты украинцы смогут получить на основе индивидуального производственного плана в таких размерах:
- растениеводство — до 1 240 долларов;
- животноводство — до 1 470 долларов.
Для осуществления предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму.
