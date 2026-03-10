Видео
Денежная помощь Каритас — кому гарантируют 36 000 грн в марте

Дата публикации 10 марта 2026 11:00
Выплаты от Каритас в 36 000 грн — где стартовала программа помощи в марте
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Каритас Киев" приглашает желающих принять участие в программе помощи, в рамках которой можно получить 36 000 грн на обучение. Украинцы, которые относятся к уязвимым категориям, могут уже подавать заявки.

Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Условия программы помощи от Каритас

Как отмечают в фонде "Каритас Киев", в марте стартовала программа, призванная вернуть граждан на рынок труда.

"Поддержка уязвимых категорий населения в восстановлении мотивации, уверенности и готовности возвращаться на рынок труда. Наш проект предусматривает повышение способности уязвимых категорий граждан к самообеспечению, профессиональному развитию и формированию экономической устойчивости", — говорится в сообщении.

В рамках программы, которая охватывает жителей в городе Киев, можно будет рассчитывать на:

  1. Финансовую поддержку на переобучение/повышение квалификации.
  2. Поддержку в трудоустройстве.
  3. Менторскую поддержку в трудоустройстве.

Обратиться за денежной помощью могут граждане, которые относятся к уязвимым категориям:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • малообеспеченные семьи семьи (доход не более 8 422 грн на одного человека);
  • одинокие родители;
  • многодетные семьи;
  • граждане в возрасте 50+;
  • люди с инвалидностью;
  • ветераны и члены их семей.

Размер выплат и как зарегистрироваться в программе

В рамках программы благотворительный фонд "Каритас Киев" предоставит участникам, которые подпадают под требования, сумму в 36 000 грн (без учета налогов).

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо будет предварительно подать онлайн-заявку.

Рассмотрение заявлений будет происходить на регулярной основе до времени исчерпания бюджета.

Другая помощь для украинцев от Каритас

Также БО "Каритас-Спес Украина" реализует программу помощи для граждан на сельское хозяйство и животноводство. Гранты украинцы смогут получить на основе индивидуального производственного плана в таких размерах:

  • растениеводство — до 1 240 долларов;
  • животноводство — до 1 470 долларов.

Для осуществления предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму.

Ранее мы писали, что украинские семьи с детьми могут получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ. К программе смогут присоединиться те, у кого есть дети с инвалидностью или являются малообеспеченными.

Также UNHCR Ukraine предоставит некоторым жителям Конотопской громады Сумской области денежную помощь. Претенденты смогут получить по почти 11 000 грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
