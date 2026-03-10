Выплаты от Каритас в 36 000 грн — где стартовала программа помощи в марте

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Каритас Киев" приглашает желающих принять участие в программе помощи, в рамках которой можно получить 36 000 грн на обучение. Украинцы, которые относятся к уязвимым категориям, могут уже подавать заявки.

Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Условия программы помощи от Каритас

Как отмечают в фонде "Каритас Киев", в марте стартовала программа, призванная вернуть граждан на рынок труда.

"Поддержка уязвимых категорий населения в восстановлении мотивации, уверенности и готовности возвращаться на рынок труда. Наш проект предусматривает повышение способности уязвимых категорий граждан к самообеспечению, профессиональному развитию и формированию экономической устойчивости", — говорится в сообщении.

В рамках программы, которая охватывает жителей в городе Киев, можно будет рассчитывать на:

Финансовую поддержку на переобучение/повышение квалификации. Поддержку в трудоустройстве. Менторскую поддержку в трудоустройстве.

Обратиться за денежной помощью могут граждане, которые относятся к уязвимым категориям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

малообеспеченные семьи семьи (доход не более 8 422 грн на одного человека);

одинокие родители;

многодетные семьи;

граждане в возрасте 50+;

люди с инвалидностью;

ветераны и члены их семей.

Размер выплат и как зарегистрироваться в программе

В рамках программы благотворительный фонд "Каритас Киев" предоставит участникам, которые подпадают под требования, сумму в 36 000 грн (без учета налогов).

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо будет предварительно подать онлайн-заявку.

Рассмотрение заявлений будет происходить на регулярной основе до времени исчерпания бюджета.

Другая помощь для украинцев от Каритас

Также БО "Каритас-Спес Украина" реализует программу помощи для граждан на сельское хозяйство и животноводство. Гранты украинцы смогут получить на основе индивидуального производственного плана в таких размерах:

растениеводство — до 1 240 долларов;

животноводство — до 1 470 долларов.

Для осуществления предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму.

Ранее мы писали, что украинские семьи с детьми могут получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ. К программе смогут присоединиться те, у кого есть дети с инвалидностью или являются малообеспеченными.

Также UNHCR Ukraine предоставит некоторым жителям Конотопской громады Сумской области денежную помощь. Претенденты смогут получить по почти 11 000 грн.