Виплати для переселенців — де в Україні реєструватимуть на допомогу у 2 000 грн

Жінка та чоловік за комп'ютером, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 березня, деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть подати документи для отримання грошової допомоги в розмірі 2 000 грн. Таку можливість надасть благодійний фонд "Global Empowerment Mission Ukraine".

Про це передають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Реклама

Читайте також:

Кому доступна нова допомога для ВПО у 2 000 грн

Переселенці із числа вразливих категорій можуть отримати грошову допомогу у сумі 2 000 грн. Подавати заявки зможуть громадяни, які мешкали у Бахмутській громаді. Йдеться виключно про вразливі групи з числа ВПО.

"До уваги бахмутян, які мешкають в м. Бровари. Чекаємо вас (пільгові категорії) на оформлення документів для отримання грошової допомоги в розмірі 2 000 грн від Благодійної організації "Благодійний фонд "Global Empowerment Mission Ukraine", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися у програмі можна, якщо громадянин має один із таких статусів:

Особа похилого віку/пенсіонери віком від 60 років; Громадяни з інвалідністю I, II груп. Діти з інвалідністю; Багатодітні родини; Самотні батьки з малолітніми дітьми; Опікуни дітей; Рідні загиблих; Сім’ї осіб, зниклих безвісти; Рідні осіб, які перебувають у полоні; Особи, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС.

Де відбудеться реєстрація для участі у програмі

Як зазначається, внутрішньо переміщені особи зможуть подати документи для отримання грошової допомоги в розмірі 2 000 грн від благодійного фонду "Global Empowerment Mission Ukraine" за адресою: м. Бровари, вул. Героїв України, 30 (хаб Сватівської ВЦА) з 10.00 до 15.00.

З собою потрібно взяти необхідний пакет документів з оригіналами:

копію паспорта (1, 2 сторінку, реєстрацією), для ID карта потрібен витяг;

копію довідки внутрішньо переміщеної особи;

копію ідентифікаційного коду;

копію документа, що підтверджує належність до вразливої категорії населення;

копію довідки про відкриття рахунку, витяг з банківського кабінету (IBAN дебетової картки ПУМБ).

Для зарахування грошей обов'язкова наявність дебетової картки "ПУМБ", приєднаної до проєкту Благодійної організації "БФ "Global Empowerment Mission Ukraine".

Яка ще є допомога для ВПО

Також для переселенців доступна реєстрація на проєкт "AGRO" на Волині. Він передбачає надання підтримки сільському господарству та тваринництву.

Гроші можна буде використати на насіння, добрива, корми, ветпослуги.

Необхідно відповідати таким умовам програми: мати статус внутрішньо переселенця, досвід у сфері рослинництва/тваринництва, не мати реєстрації як ФОП.

Раніше ми писали, що БФ "Карітас Київ" відкрив програму допомоги для вразливих категорій громадян. У її рамках нададуть по 36 000 грн на навчання.

Також повідомляли, що українські громадяни від 65 років та особи з інвалідністю, інші вразливі категорії населення можуть отримати допомогу до 15 тис. грн. Така можливість надана в одній з тергромад.