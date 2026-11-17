Працівник пошти з посилкою. Фото: УНІАН

Група компаній NOVA, до якої входять Нова пошта та NovaPay, завершила придбання БТА Банку. На його базі планують створити NovaBank, який об'єднає платіжні сервіси з повноцінними банківськими послугами. Для нинішніх клієнтів фінустанови обіцяють зберегти чинні договори та умови обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

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Що відомо про новий банк NovaBank

Після завершення угоди група NOVA переходить до наступного етапу — інтеграції БТА Банку з платіжним сервісом NovaPay та підготовки до роботи під новим брендом NovaBank.

У компанії пояснюють, що поєднання банківської ліцензії та технологічних можливостей NovaPay дасть змогу розширити перелік фінансових послуг для фізичних осіб і підприємців. Спочатку їх планують розвивати переважно в цифровому форматі, а згодом — також через фізичну мережу відділень "Нової пошти".

Що зміниться для клієнтів БТА Банку

Перехід на новий бренд не повинен призвести до негайних змін для тих, хто вже користується послугами БТА Банку. У NOVA запевняють, що інтеграція відбуватиметься поступово, без перегляду чинних умов обслуговування.

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Зокрема, передбачено:

збереження чинних договорів із клієнтами;

виконання всіх наявних зобов'язань банку;

поступове оновлення сервісів та інтеграцію з NovaPay.

Водночас точних строків перейменування фінустанови та запуску нових банківських продуктів поки не оголосили. Тому клієнтам не варто очікувати, що всі зміни відбудуться одночасно із завершенням угоди.

Які послуги планують запустити у NovaBank

Придбання БТА Банку має стати основою для розвитку банку фінансової інклюзії. Йдеться про розширення доступу до банківського обслуговування у невеликих населених пунктах, віддалених громадах та на прифронтових територіях.

У перспективі клієнтам планують запропонувати:

депозити;

валютні рахунки;

міжнародні розрахунки;

фінансові інструменти для малого бізнесу.

Особливу увагу компанія планує приділяти людям, які мають обмежений доступ до банківської інфраструктури. Зокрема, це пенсіонери, отримувачі соціальних виплат, внутрішньо переміщені особи, військові, ветерани та люди з інвалідністю.

Для реалізації цієї концепції NOVA розраховує використовувати вже наявну мережу відділень "Нової пошти" та цифрові можливості NovaPay.

Коли NOVA погодила купівлю БТА Банку

Ще 12 листопада 2026 року Національний банк України погодив співвласникам групи NOVA Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову спільне опосередковане набуття 100% статутного капіталу БТА Банку.

Безпосереднім покупцем виступило ТОВ "НоваПей Інвест", якому регулятор погодив пряме набуття 100% участі у фінустанові.

За даними НБУ, станом на 1 вересня 2026 року БТА Банк посідав 59-те місце серед українських банків за обсягом активів. Вони становили 338,49 млн грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо відділення Нової пошти знищили внаслідок російської атаки. Клієнтам радять перевіряти статус відправлення за номером експрес-накладної у застосунку або на сайті компанії. Якщо посилка вціліла, її мають перемістити до іншої локації для подальшої доставки.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки Нова пошта компенсує за посилки, знищені під час російських атак. Сума відшкодування залежить від оголошеної цінності відправлення, яку вказали під час оформлення. Для посилок вагою до 30 кг її можна встановити на рівні до 1 000 000 грн, а для важчих відправлень — до 5 000 000 грн.