Если получили поврежденную посылку — что нужно знать, чтобы начислили компенсацию или обменяли товар

Украинцы часто покупают товары онлайн, а затем заказывают их доставку на почту. Однако не редко бывает так, что посылки прибывают поврежденными.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Кировоградской области объяснили, как действовать, если товар поступил в ненадлежащем состоянии.

Проверка посылки

Когда вы пришли на почту забирать свою посылку, или же вам ее привез курьер — внимательно осмотрите упаковку. Присмотритесь, может на упаковке есть:

порванные или смятые углов;

повреждения;

следы повторного вскрытия или перемотки.

Если вам кажется, что на коробке есть повреждения, тогда не стоит получать посылку и подписывать документы. Перед этим обязательно сфотографируйте или снимите на видео коробку. Это надо сделать с разных ракурсов, а еще — зафиксируйте дату получения и номер накладной.

Акт о повреждении

Если на коробке были повреждения — составляется акт. В документе должны быть указаны:

характер и описание повреждения;

состояние упаковки;

номер отправления;

дата и подпись (отметка) сотрудника службы доставки.

Этот акт играет едва ли не ключевую роль при дальнейших обращениях.

Кто повредил товар

Если товар повредили еще до отправки или его плохо упаковали, получателю надо известить об этом продавца или связаться со службой поддержки маркетплейса и:

продиктовать номер заказа;

рассказать о проблеме;

прислать фото- и/или видеодоказательства;

приложить акт о повреждении (при наличии).

Тогда потребитель может рассчитывать на то, что ему вернут деньги, обменяют товар или выплатят компенсацию.

Посылка повредилась во время транспортировки

В таком случае ответственность несет служба доставки. Получатель должен подать письменную или электронную жалобу непосредственно перевозчику, добавив:

фото- и видеоподтверждение;

копии чеков;

четко сформулированные требования (например, возмещение убытков).

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине может появиться налог на международные посылки, цена которых составляет до 150 евро. Таким образом Украина подходит к европейской практике налогообложения - на этапе покупки в магазине, когда с физического лица, которое покупает, сразу же взимают налог.

Ранее мы рассказывали, какие тарифы на доставку посылок установила Новая почта. Например, что посылку доставили в почтомат, теперь надо доплачивать 10 гривен. Узнавайте также, что будет с ценами на доставку посылок через Укрпошту.