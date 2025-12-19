Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Компенсация за поврежденные посылки — как точно получить деньги

Компенсация за поврежденные посылки — как точно получить деньги

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 13:00
Если получили поврежденную посылку — что нужно знать, чтобы начислили компенсацию или обменяли товар
Мужчина несет посылку. Фото: УНИАН

Украинцы часто покупают товары онлайн, а затем заказывают их доставку на почту. Однако не редко бывает так, что посылки прибывают поврежденными.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Кировоградской области объяснили, как действовать, если товар поступил в ненадлежащем состоянии.

Реклама
Читайте также:

Проверка посылки

Когда вы пришли на почту забирать свою посылку, или же вам ее привез курьер — внимательно осмотрите упаковку. Присмотритесь, может на упаковке есть:

  • порванные или смятые углов;
  • повреждения;
  • следы повторного вскрытия или перемотки.

Если вам кажется, что на коробке есть повреждения, тогда не стоит получать посылку и подписывать документы. Перед этим обязательно сфотографируйте или снимите на видео коробку. Это надо сделать с разных ракурсов, а еще — зафиксируйте дату получения и номер накладной.

Акт о повреждении

Если на коробке были повреждения — составляется акт. В документе должны быть указаны:

  • характер и описание повреждения;
  • состояние упаковки;
  • номер отправления;
  • дата и подпись (отметка) сотрудника службы доставки.

Этот акт играет едва ли не ключевую роль при дальнейших обращениях.

Кто повредил товар

Если товар повредили еще до отправки или его плохо упаковали, получателю надо известить об этом продавца или связаться со службой поддержки маркетплейса и:

  • продиктовать номер заказа;
  • рассказать о проблеме;
  • прислать фото- и/или видеодоказательства;
  • приложить акт о повреждении (при наличии).

Тогда потребитель может рассчитывать на то, что ему вернут деньги, обменяют товар или выплатят компенсацию.

Посылка повредилась во время транспортировки

В таком случае ответственность несет служба доставки. Получатель должен подать письменную или электронную жалобу непосредственно перевозчику, добавив:

  • фото- и видеоподтверждение;
  • копии чеков;
  • четко сформулированные требования (например, возмещение убытков).

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине может появиться налог на международные посылки, цена которых составляет до 150 евро. Таким образом Украина подходит к европейской практике налогообложения - на этапе покупки в магазине, когда с физического лица, которое покупает, сразу же взимают налог.

Ранее мы рассказывали, какие тарифы на доставку посылок установила Новая почта. Например, что посылку доставили в почтомат, теперь надо доплачивать 10 гривен. Узнавайте также, что будет с ценами на доставку посылок через Укрпошту.

товары деньги компенсация почта посылки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации