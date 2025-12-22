Новая почта и Укрпошта обнародовали графики на праздники — как будут работать отделения

Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

До полномасштабной войны с РФ на зимние, государственные и церковные праздники в Украине назначали выходные дни, но сейчас эти правила не действуют. Так, теперь большинство предприятий работают полноценно ежедневно, лишь изредка корректируя свои графики.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какими будут графики работы отделений Новой почты и Укрпошты на Рождество и Новый год.

График работы Укрпошты на праздники

В пресс-службе почтового оператора сообщили, что график работы отделений останется стабильным в течение праздничного периода:

24 и 25 декабря — все отделения почты будут работать по привычным графикам;

31 декабря — сокращенный рабочий день;

1 января — официальный выходной;

2 января — клиентов будут обслуживать по стандартному графику.

График работы Новой почты на праздники

На Новой почте тоже определились с тем, как будут работать их отделения 24, 25, 31 декабря и 1 января. Так, 24 и 25 декабря отделения будут работать без ограничений.

График работы Новой почты. Фото: Новая почта/Telegram

А накануне Нового года, 31 декабря, работа отделений продлится только до 17:00. И 1 января 2026 года во всех отделениях Новой почты будет выходным днем.

Что еще стоит знать

Напомним, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года Система электронных платежей (СЭП) будет работать в штатном режиме 24/7. Впрочем, надо учитывать, что в эти дни через СЭП невозможно будет выполнить платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы.

Что касается банковской системы, валютного рынка, депозитария Национального банка Украины и других систем — все они будут работать без изменений в период рождественско-новогодних праздников.

