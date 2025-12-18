Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы График работы банков на Новый год — будут ли доступны услуги

График работы банков на Новый год — будут ли доступны услуги

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 07:01
Как будут работать банки в новогодние праздники — в НБУ показали график
Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Во время новогодних праздников для банковской системы Украины не введут выходные дни. Население сможет получать услуги в отделениях банков, пользоваться банкоматами, переводить и получать деньги.

При этом система электронных платежей будет работать с определенными ограничениями для Государственной казначейской службы, отмечается в постановлении Национального банка Украины (НБУ) №146.

Реклама
Читайте также:

Работают ли банки 31 декабря

В этот день украинские банки будут заниматься кассовыми операциями, банкоматы должны работать бесперебойно с наличными разных номиналов, чтобы обслуживать клиентов. В то же время 30 декабря 2025 года банки, чтобы обеспечить стабильную работу банковской системы и своевременную выплату зарплат, пенсий, социальных доплат и других денежных выплат, должны:

  • получить в НБУ и/или в уполномоченном банке наличные для подкрепления операционных касс;
  • осуществить расчеты за наличные.

Работают ли банки 1 января 2026 года

В первый день нового года, как отмечают в Нацбанке, эмиссионно-кассовые операции в банковской системе Украины будут проходить по обычному графику.
Что касается системы электронных платежей, то, как и в течение всего 2025 года, на новогодние праздники СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7.

Но регулятор согласился ограничить работу в СЭП для Государственной казначейской службы Украины. Поэтому, с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года платежные и информационные сообщения от и в адрес Госказначейства через СЭП будут недоступны.

Ранее мы рассказывали, что у ПриватБанка есть комиссия, если снимать наличные с карты "Универсальная". Так, финучреждение взимает от 1% до 2%. Также мы писали, что банковские переводы украинцев будут отслеживаться в реальном времени. Известно, как это нововведение повлияет на клиентов финучреждений.

НБУ праздники работа банки график
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации