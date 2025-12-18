Как будут работать банки в новогодние праздники — в НБУ показали график

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Во время новогодних праздников для банковской системы Украины не введут выходные дни. Население сможет получать услуги в отделениях банков, пользоваться банкоматами, переводить и получать деньги.

При этом система электронных платежей будет работать с определенными ограничениями для Государственной казначейской службы, отмечается в постановлении Национального банка Украины (НБУ) №146.

Работают ли банки 31 декабря

В этот день украинские банки будут заниматься кассовыми операциями, банкоматы должны работать бесперебойно с наличными разных номиналов, чтобы обслуживать клиентов. В то же время 30 декабря 2025 года банки, чтобы обеспечить стабильную работу банковской системы и своевременную выплату зарплат, пенсий, социальных доплат и других денежных выплат, должны:

получить в НБУ и/или в уполномоченном банке наличные для подкрепления операционных касс;

осуществить расчеты за наличные.

Работают ли банки 1 января 2026 года

В первый день нового года, как отмечают в Нацбанке, эмиссионно-кассовые операции в банковской системе Украины будут проходить по обычному графику.

Что касается системы электронных платежей, то, как и в течение всего 2025 года, на новогодние праздники СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7.

Но регулятор согласился ограничить работу в СЭП для Государственной казначейской службы Украины. Поэтому, с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года платежные и информационные сообщения от и в адрес Госказначейства через СЭП будут недоступны.

