Нова пошта та Укрпошта оприлюднили графіки на свята — як працюватимуть відділення

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

До повномасштабної війни з РФ на зимові, державні та церковні свята в Україні призначали вихідні дні, але зараз ці правила не діють. Так, тепер більшість підприємств працюють повноцінно щодня, лише зрідка корегуючи свої графіки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якими будуть графіки роботи відділень Нової пошти та Укрпошти на Різдво та Новий рік.

Графік роботи Укрпошти на свята

У пресслужбі поштового оператора повідомили, що графік роботи відділень залишиться стабільним впродовж святкового періоду:

24 та 25 грудня — усі відділення пошти працюватимуть за звичними графіками;

31 грудня — скорочений робочий день;

1 січня — офіційний вихідний;

2 січня — клієнтів обслуговуватимуть за стандартним графіком.

Графік роботи Нової пошти на свята

На Новій пошті теж визначилися з тим, як працюватимуть їхні відділення 24, 25, 31 грудня та 1 січня. Так, 24 та 25 грудня відділення працюватимуть без обмежень.

Графік роботи Нової пошти. Фото: Нова пошта/Telegram

Натомість напередодні Нового року, 31 грудня, робота відділень триватиме лише до 17:00. І 1 січня 2026 року в усіх відділеннях Нової пошти буде вихідним днем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 Система електронних платежів (СЕП) працюватиме у штатному режимі 24/7. Втім, треба зважати, що у ці дні через СЕП не можливо буде виконати платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби.

Щодо банківської системи, валютного ринку, депозитарію Національного банку України та інших систем — усі вони працюватимуть без жодних змін в період різдвяно-новорічних святкувань.

Раніше ми розповідали, як українцям економити на доставці малих посилок за кордон. Відомо, що пропонує Укрпошта своїм клієнтам. Також ми писали, що в українців ще є час до 24 грудня 2025 року оформити 1 000 гривень за програмою "Зимова підтримка" у відділеннях Укрпошти. Грошову допомогу нарахують на банківську картку отримувача.