Помощь многодетным семьям во Львове — кому ежемесячно будут платить по 3 000 грн

Родители с новорожденными малышами. Фото: УНИАН

С 2026 года во Львове появится дополнительная финансовая помощь для многодетных семей. Так, по 3 000 гривен ежемесячно городские власти будут предоставлять семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей.

Решение об этом принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Реклама

Читайте также:

Выплаты многодетным семьям во Львове

Денежную помощь начнут начислять с 1 января 2026 года. По 3 000 гривен семьям будут выплачивать пока детям не исполнится по 3 года. При этом деньги будут предоставлять при условии, что родители зарегистрированы во Львовской городской территориальной общине (МТГ).

Как получить помощь

Чтобы получать финансовую поддержку от города, матери или отцу нужно прийти в отдел социальной защиты или ЦНАП во Львове, и подать:

копию паспорта гражданина Украины и РНОКПП;

копии свидетельств о рождении детей;

сообщение об открытии и обслуживании счета в учреждении уполномоченного банка;

выписку о регистрации места жительства (пребывания) матери (отца) на территории Львовской МТГ;

справку о неполучении ежемесячной выплаты семьям, у которых родилось одновременно трое и более детей, по зарегистрированному месту жительства (пребывания) отца (матери) — если регистрация за пределами территории Львовской МТГ.

"Мы хотим, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку и имели возможность предоставлять своим детям лучшее, что они могут получить", — сказала руководительница управления соцзащиты городского совета Львова Татьяна Колесник.

Помощь город будет предоставлять ежемесячно с момента, когда будет подано соответствующее заявление на выплаты.

Ранее мы рассказывали, что пострадавшие от боевых действий семьи получат от фонда Каритас по 10,8 тысячи гривен. Финпомощь рассчитана на тех, кто потерял имущество, получил ранения, эвакуировался через официальные приказы в течение месяца. Еще мы писали, кто из украинцев сможет получить до 123 тысяч гривен и как можно будет потратить эти деньги.