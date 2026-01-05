Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новая финпомощь на детей — где будут выплачивать по 3 000 грн

Новая финпомощь на детей — где будут выплачивать по 3 000 грн

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 17:45
Помощь многодетным семьям во Львове — кому ежемесячно будут платить по 3 000 грн
Родители с новорожденными малышами. Фото: УНИАН

С 2026 года во Львове появится дополнительная финансовая помощь для многодетных семей. Так, по 3 000 гривен ежемесячно городские власти будут предоставлять семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей.

Решение об этом принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Реклама
Читайте также:

Выплаты многодетным семьям во Львове

Денежную помощь начнут начислять с 1 января 2026 года. По 3 000 гривен семьям будут выплачивать пока детям не исполнится по 3 года. При этом деньги будут предоставлять при условии, что родители зарегистрированы во Львовской городской территориальной общине (МТГ).

Как получить помощь

Чтобы получать финансовую поддержку от города, матери или отцу нужно прийти в отдел социальной защиты или ЦНАП во Львове, и подать:

  • копию паспорта гражданина Украины и РНОКПП;
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • сообщение об открытии и обслуживании счета в учреждении уполномоченного банка;
  • выписку о регистрации места жительства (пребывания) матери (отца) на территории Львовской МТГ;
  • справку о неполучении ежемесячной выплаты семьям, у которых родилось одновременно трое и более детей, по зарегистрированному месту жительства (пребывания) отца (матери) — если регистрация за пределами территории Львовской МТГ.

"Мы хотим, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку и имели возможность предоставлять своим детям лучшее, что они могут получить", — сказала руководительница управления соцзащиты городского совета Львова Татьяна Колесник.

Помощь город будет предоставлять ежемесячно с момента, когда будет подано соответствующее заявление на выплаты.

Ранее мы рассказывали, что пострадавшие от боевых действий семьи получат от фонда Каритас по 10,8 тысячи гривен. Финпомощь рассчитана на тех, кто потерял имущество, получил ранения, эвакуировался через официальные приказы в течение месяца. Еще мы писали, кто из украинцев сможет получить до 123 тысяч гривен и как можно будет потратить эти деньги.

выплаты Львов финансовая помощь семья денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации