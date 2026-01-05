Допомога багатодітним родинам у Львові — кому щомісяця платитимуть по 3 000 грн

Батьки з новонародженими малюками. Фото: УНІАН

З 2026 року у Львові з'явиться додаткова фінансова допомога для багатодітних родин. По 3 000 гривень щомісяця міська влада надаватиме сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.

Рішення про це ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Реклама

Читайте також:

Виплати багатодітним сім'ям у Львові

Грошову допомогу почнуть нараховувати з 1 січня 2026 року. По 3 000 гривень сім'ям виплачуватимуть допоки дітям не виповниться по 3 роки. При цьому гроші надаватимуть за умови, що батьки зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді (МТГ).

Як отримати допомогу

Щоб отримувати фінансову підтримку від міста, матері або батьку потрібно прийти до відділу соціального захисту або ЦНАПу у Львові, та подати:

копію паспорта громадянина України та РНОКПП;

копії свідоцтв про народження дітей;

повідомлення про відкриття та обслуговування рахунку в установі уповноваженого банку;

витяг про реєстрацію місця проживання (перебування) матері (батька) на території Львівської МТГ;

довідку про неотримання щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, за зареєстрованим місцем проживання (перебування) батька (матері) — якщо реєстрація поза межами території Львівської МТГ.

"Ми хочемо, щоб родини відчували нашу підтримку і мали можливість надавати своїм дітям найкраще, що вони можуть отримати", — сказала очільниця управління соцзахисту міської ради Львова Тетяна Колесник.

Допомогу місто надаватиме щомісячно з моменту, коли буде подана відповідна заява на виплати.

Раніше ми розповідали, що постраждалі від бойових дій родини отримають від фонду Карітас по 10,8 тисячі гривень. Фіндопомога розрахована на тих, хто втратив майно, отримав поранення, евакуювався через офіційні накази впродовж місяця.

Ще ми писали, хто з українців зможе отримати до 123 тисяч гривень та як можна буде витратити ці гроші.