Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на зиму — программа действует в двух прифронтовых регионах

Деньги на зиму — программа действует в двух прифронтовых регионах

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 13:00
Выплаты на зимний период — в каких прифронтовых регионах доступна помощь
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане могут зарегистрироваться в программе предоставления денежной помощи от благотворительного фонда "Ангелы Спасения" и общественной организации "Это — наше дело!". В декабре 2025 года она доступна в двух прифронтовых регионах.

Об этом информирует пресс-служба общественной организации в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о реализации программы помощи

Как отмечают организаторы, в конце года продолжается регистрация на предоставление финансовой помощи на зимний сезон для домохозяйств, принадлежащих к уязвимым группам, в прифронтовых громадах Харьковской и Донецкой областей.

Речь идет об обеспечении доступа семей к базовым потребностям и уменьшении рисков, с которыми они сталкиваются в сложных условиях.

"Команда ОО "Это наше дело!" вместе с партнерами БФ "Ангелы Спасения" проводит регистрацию семей, которые относятся к категориям уязвимости и нуждаются в поддержке в холодный сезон. Уже зарегистрировано: Харьковская область 1 470 человек, Донецкая область 1 633 человека", — говорится в сообщении.

Проект реализуют ОО "Это — наше дело!" в партнерстве с БФ "Ангелы Спасения" при финподдержке Гуманитарного фонда для Украины.

Где доступна программа и кто может получить средства

Гражданам доступна денежная помощь от благотворителей в двух прифронтовых регионах:

  1. Харьковская область — Изюмский район: Барвенковская, Куньевская и Изюмская тергромада;
  2. Донецкая область — Краматорский район: Славянская и Краматорская тергромада.

Претендовать на выплаты на зимний период смогут семьи, которые будут подпадать под следующие категории уязвимости:

  • люди старшего возраста (более 60 лет);
  • граждане с инвалидностью;
  • женщины, которые возглавляют домохозяйства;
  • многодетные семьи (трое и более детей);
  • беременные женщины и матери с младенцами;
  • малообеспеченные семьи.

Граждане могут уточнить детали по оказанию помощи у пресс-службы общественной организации "Это — наше дело!" в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2025 года жители одной из областей могут принять участие в проекте от Каритас. Он предусматривает предоставление денежной помощи до 43 тыс. грн для семей, пострадавших от войны.

Еще рассказывали, что с 5 января 2026 года для граждан станет доступна денежная помощь от УВКБ ООН. Известно, кто получит 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации