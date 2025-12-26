Выплаты на зимний период — в каких прифронтовых регионах доступна помощь

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане могут зарегистрироваться в программе предоставления денежной помощи от благотворительного фонда "Ангелы Спасения" и общественной организации "Это — наше дело!". В декабре 2025 года она доступна в двух прифронтовых регионах.

Об этом информирует пресс-служба общественной организации в Instagram.

Что нужно знать о реализации программы помощи

Как отмечают организаторы, в конце года продолжается регистрация на предоставление финансовой помощи на зимний сезон для домохозяйств, принадлежащих к уязвимым группам, в прифронтовых громадах Харьковской и Донецкой областей.

Речь идет об обеспечении доступа семей к базовым потребностям и уменьшении рисков, с которыми они сталкиваются в сложных условиях.

"Команда ОО "Это — наше дело!" вместе с партнерами БФ "Ангелы Спасения" проводит регистрацию семей, которые относятся к категориям уязвимости и нуждаются в поддержке в холодный сезон. Уже зарегистрировано: Харьковская область — 1 470 человек, Донецкая область — 1 633 человека", — говорится в сообщении.

Проект реализуют ОО "Это — наше дело!" в партнерстве с БФ "Ангелы Спасения" при финподдержке Гуманитарного фонда для Украины.

Где доступна программа и кто может получить средства

Гражданам доступна денежная помощь от благотворителей в двух прифронтовых регионах:

Харьковская область — Изюмский район: Барвенковская, Куньевская и Изюмская тергромада; Донецкая область — Краматорский район: Славянская и Краматорская тергромада.

Претендовать на выплаты на зимний период смогут семьи, которые будут подпадать под следующие категории уязвимости:

люди старшего возраста (более 60 лет);

граждане с инвалидностью;

женщины, которые возглавляют домохозяйства;

многодетные семьи (трое и более детей);

беременные женщины и матери с младенцами;

малообеспеченные семьи.

Граждане могут уточнить детали по оказанию помощи у пресс-службы общественной организации "Это — наше дело!" в соцсетях.

