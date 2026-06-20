Новая программа выплат для украинок: кому помогут в ведении домашнего хозяйства

Женщина работает на огороде, конверт с деньгами в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинкам, ведущим домашнее хозяйство, доступна новая финансовая помощь. Можно нанять помощников для выполнения сельскохозяйственных работ — от сбора урожая до заготовки дров на зиму. Их труд оплатят благотворители.

Кто имеет право на выплаты, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на организаторов.

Помощь оказывает ОО "Лига современных женщин" в партнерстве с JERU за счет Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Кто может принять участие

Программа "Деньги на помощника по домохозяйству" доступна жительницам Хоруживского старостинского округа Недригайловской общины в Сумской области.

Организаторы хотят поддержать женщин, которым из-за нехватки денег или проблем со здоровьем трудно самостоятельно справляться с домашними делами.

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Подать заявку на участие могут:

женщины, воспитывающие детей или ведущие хозяйство самостоятельно;

одинокие женщины;

семьи украинских военнослужащих;

семьи, в которых главой домохозяйства является женщина и в которых проживают люди с инвалидностью.

В чем поможет помощник

Участницы проекта имеют право нанять помощника для различных домашних и полевых работ. Благотворители оплатят следующие услуги:

обработка земельных участков, посадка овощей и сбор урожая;

ежедневный уход за домашним скотом;

ремонт хозяйственных построек или заборов;

заготовка и складирование дров на зиму;

прочие сельскохозяйственные работы.

Как зарегистрироваться

Чтобы присоединиться к программе, необходимо пройти предварительную регистрацию. Подать заявку можно двумя способами:

по телефону: +380675228363 (звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00);

через специальную онлайн-форму.

После проверки данных организаторы пришлют подтверждение об участии и объяснят дальнейшие шаги.

Необходимо успеть зарегистрироваться до 21 июня включительно, после чего прием заявок будет закрыт.

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