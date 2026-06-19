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Главная Финансы Деньги от UNHCR Ukraine: в каких городах стартовала регистрация

Деньги от UNHCR Ukraine: в каких городах стартовала регистрация

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 11:00
Выплаты от UNHCR Ukraine: где можно получить помощь и как подать заявку в июне
Женщина с телефоном, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года в ряде городов одной из областей появилась возможность зарегистрироваться в программе финансовой помощи от UNHCR Ukraine (представительство Агентства ООН по делам беженцев). В рамках этой программы гражданам предоставляется несколько видов помощи на три месяца.

О том, где можно оформить дополнительную поддержку, рассказывают Новини.LIVE.

Кто еще может получить выплаты от UNHCR Ukraine в июле

Согласно обнародованной информации организации, открылась возможность регистрации для получения помощи в нескольких городах Полтавской области (Полтава, Гадяч, Лубны, Миргород).

Принять участие в программе могут граждане, которым пришлось переместиться во время войны:

  • перемещение произошло из-за угрозы жизни со сроком до 45 дней;
  • выезд из опасных районов — от 46 дней до полугода;
  • возвращение домой после выезда за границу или в другие регионы из-за войны (с 24 февраля 2022 года) произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года.

Последние две категории граждан должны соответствовать важному социально-экономическому критерию — среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 8 300 грн.

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Сумма помощи зависит от продолжительности перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):

  1. 10 800 грн — для беженцев, которые вернулись домой в течение последних трех месяцев и не более года назад;
  2. 12 300 грн — для переселенцев, переехавших за последние 45 дней;
  3. 12 300 грн — для ВПЛ, которые выехали из-за угрозы жизни от 46 дней до полугода;
  4. 12 300 грн — для семей, пострадавших в результате атак за последние 45 дней.

Как подать заявку на выплаты в Полтавской области

Для предварительной электронной регистрации в очереди в пункт сбора данных в программе помощи от UNHCR Ukraine граждане должны заполнить специальную форму.

После этого представители фонда назначат конкретный день и время визита.

"Заполняйте одну заявку на одну семью. Заполнение анкеты не означает регистрацию. Заявка предназначена только для приглашения на дополнительный опрос. С теми, кто соответствует описанным условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным условиям регистрации", — добавили организаторы.

Все члены семьи должны подготовить следующие документы (оригиналы):

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка о переселении (подтверждение перемещения);
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковская карта главы домохозяйства (номер счета IBAN);
  • документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Еще Новини.LIVE рассказывали, в каких регионах доступна программа помощи от США. В ее рамках граждане могут получить денежную помощь до 12 300 грн. Оформить выплаты смогут те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов, а также те, кто продолжил проживать в населенных пунктах, но пострадал от атак.

Ранее Новини.LIVE сообщали, где и кому доступна денежная помощь от Каритас. Оформить ее могут уязвимые категории граждан, которых затронула война. Инициатива призвана оказать помощь населению в удовлетворении неотложных базовых и социальных потребностей. Предусматривается предоставление экстренной помощи в размере 10 800 грн и стабилизационных выплат в размере 12 300 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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