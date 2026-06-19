Выплаты от UNHCR Ukraine: где можно получить помощь и как подать заявку в июне

Женщина с телефоном, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года в ряде городов одной из областей появилась возможность зарегистрироваться в программе финансовой помощи от UNHCR Ukraine (представительство Агентства ООН по делам беженцев). В рамках этой программы гражданам предоставляется несколько видов помощи на три месяца.

О том, где можно оформить дополнительную поддержку, рассказывают Новини.LIVE.

Кто еще может получить выплаты от UNHCR Ukraine в июле

Согласно обнародованной информации организации, открылась возможность регистрации для получения помощи в нескольких городах Полтавской области (Полтава, Гадяч, Лубны, Миргород).

Принять участие в программе могут граждане, которым пришлось переместиться во время войны:

перемещение произошло из-за угрозы жизни со сроком до 45 дней;

выезд из опасных районов — от 46 дней до полугода;

возвращение домой после выезда за границу или в другие регионы из-за войны (с 24 февраля 2022 года) произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года.

Последние две категории граждан должны соответствовать важному социально-экономическому критерию — среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 8 300 грн.

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Сумма помощи зависит от продолжительности перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — для беженцев, которые вернулись домой в течение последних трех месяцев и не более года назад; 12 300 грн — для переселенцев, переехавших за последние 45 дней; 12 300 грн — для ВПЛ, которые выехали из-за угрозы жизни от 46 дней до полугода; 12 300 грн — для семей, пострадавших в результате атак за последние 45 дней.

Как подать заявку на выплаты в Полтавской области

Для предварительной электронной регистрации в очереди в пункт сбора данных в программе помощи от UNHCR Ukraine граждане должны заполнить специальную форму.

После этого представители фонда назначат конкретный день и время визита.

"Заполняйте одну заявку на одну семью. Заполнение анкеты не означает регистрацию. Заявка предназначена только для приглашения на дополнительный опрос. С теми, кто соответствует описанным условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным условиям регистрации", — добавили организаторы.

Все члены семьи должны подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка о переселении (подтверждение перемещения);

свидетельство о рождении детей;

банковская карта главы домохозяйства (номер счета IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

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