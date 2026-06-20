Нова програма виплат для українок: кому допоможуть із веденням допомосподарства

Жінка працює на городі, конверт з грошима в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українкам, які ведуть домашнє господарство, доступна нова фінансова допомога. Можна найняти помічників для виконання сільськогосподарських робіт — від збору врожаю до заготівлі дров на зиму. Їхню працю оплатять благодійники.

Хто має право на виплати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на організаторів.

Допомогу надає ГО "Ліга сучасних жінок" у партнерстві з JERU за рахунок Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Хто може взяти участь

Програма "Гроші на помічника по домогосподарству" доступна мешканцям Хоружівського старостинського округу Недригайлівської громади, що в Сумській області.

Організатори хочуть підтримати жінок, яким через брак грошей або проблеми зі здоров'ям важко самотужки давати ладу господарству.

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Подати заявку на участь можуть:

жінки, які виховують дітей чи ведуть побут самостійно;

одинокі жінки;

родини українських військовослужбовців;

сім'ї, де головою домогосподарства є жінка і де проживають люди з інвалідністю.

З чим допоможе помічник

Учасниці проєкту мають право найняти помічника для різних домашніх та польових справ. Благодійники оплатять такі послуги:

обробка земельних ділянок, посадка городини та збір урожаю;

щоденний догляд за свійською худобою;

ремонт господарських будівель чи парканів;

заготівля та складання дров на зиму;

інші сільськогосподарські роботи.

Як зареєструватися

Щоб долучитися до програми, обов'язково потрібно пройти попередню реєстрацію. Подати заявку можна двома способами:

за телефоном: +380675228363 (дзвінки приймають із понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 16:00);

через спеціальну онлайн-форму.

Після перевірки даних організатори надішлють підтвердження про участь та пояснять подальші кроки.

Потрібно встигнути зареєструватися до 21 червня включно, потім прийом заяв закриють.

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