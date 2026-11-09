Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года больше семей, покинувших свои дома из-за угрозы жизни, смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация принимает заявки в прифронтовом городе от наиболее уязвимых категорий населения, в частности, пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей.

О том, кто сможет получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому еще доступны выплаты от УВКБ ООН в ноябре

Как отмечается, организация приглашает обращаться за выплатами тех, кто прибыл в город Сумы, покинув свои дома из-за угрозы жизни на фоне войны.

Оформить финансовую помощь от УВКБ ООН смогут несколько групп граждан. Речь идет о:

Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), которые в течение последних 45 дней выехали из-за обстрелов/принудительной эвакуации.

Переселенцев, находящихся в городе от 46 дней до полугода, которые переехали из-за войны.

Граждане, вернувшиеся домой после перемещения по регионам или из-за границы в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Среди основных требований для последних групп:

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Доход не выше 8 300 грн на каждого члена семьи ежемесячно;

Близость места проживания к линии фронта;

Неблагоприятные условия проживания заявителя;

Наличие одной из уязвимых категорий (пожилые граждане, лица с инвалидностью, многодетные семьи, малообеспеченные и т. д.).

Размеры выплат для ВПЛ и беженцев

Заявителям будут доступны разные суммы помощи:

ВПЛ, эвакуированные менее 45 дней назад, получат 12 300 грн на человека на три месяца;

Переселенцы, выехавшие от 46 дней до полугода назад, — 12 300 грн на человека;

Люди, вернувшиеся домой из-за границы или из другой области, — 10 800 грн;

Семьи, пострадавшие в результате атак, произошедших за последние 45 дней, — 12 300 грн.

Как подать заявку на получение помощи

Чтобы узнать, соответствует ли домохозяйство новым критериям программы, действующим с 1 апреля этого года, следует позвонить в пункт сбора данных в городе Сумы: 063 182 68 38.

По этому же номеру можно записаться в очередь на получение помощи. После этого отобранных пригласят в пункт сбора данных в г. Сумы по адресу: ул. Нижнехолодногорская, 8.

"Если вы получали международную денежную помощь в качестве эвакуированного лица за последние 45 дней от другой организации и с момента получения средств прошло 3 месяца, то у вас есть возможность получить помощь в качестве внутренне перемещенного лица за период от 46 дней до 6 месяцев в нашем фонде", — пояснили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ЮНИСЕФ реализует несколько видов программ помощи. Средства смогут получить семьи с детьми и детьми с инвалидностью. В частности, средства помогут пережить перебои с электроэнергией. Также будут предоставлены выплаты тем, кто пострадал от обстрелов, в размере 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре людям с инвалидностью доступна денежная помощь во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Программу реализует Caritas Spes Lviv Archdiocese. Каждое домохозяйство получит помощь в размере 43 200 грн. Средства будут выделены на развитие собственного дела и освоение новой профессии.